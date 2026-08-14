Ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Daugaviņš atgriezies čempiones "Mogo"/RSU pieteikumā
Foto: Mogo/RSU
Kaspars Daugaviņš joprojām gatavs spēlēt hokeju.
Hokejs

Ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Daugaviņš atgriezies čempiones "Mogo"/RSU pieteikumā

Sporta nodaļa

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Pirms 2026./2027. gada sezonas Latvijas Hokeja federācija (LHF) rīko Prezidenta kausu. "Mogo"/RSU sastāvā atgriezies pieredzējušais Kaspars Daugaviņš, kurš kluba rindās sezonu sāka arī pirms gada.

Ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Daug...

LHF Prezidenta kausa izcīņa ir ikgadējs pirmssezonas turnīrs, kura galvenais mērķis ir Latvijas U-20 izlasei kvalitatīvi sagatavoties pasaules čempionātam elitē, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa spēļu praksi arī Latvijas klubiem un ārvalstu komandām.

Šogad tajā piedalās Latvijas U-20 "baltā" un "bordo" izlase, "Zemgale"/LBTU, "Mogo"/RSU, Somijas TUTO un Francijas U-20 izlase. Pirmajā spēļu dienā "Zemgale" ar 4:1 apspēlēja Latvijas U-20 "bordo" izlasi, bet Latvijas U-20 "baltā izlase ar 7:3 apspēlēja "Mogo". Piecus no septiņiem vārtiem uzvarētāju guva noslēdzošajā trešdaļā. 

"Mogo" sastāvā turnīram pieteikts ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Viņš piedalījās divos no trijiem komandas gūtajiem vārtiem - piespēlēja pirmo vārtu guvumā un pats iemeta vairākumā. 

Daugaviņš jau iepriekšējo sezonu uzsāka "Mogo" komandā, tās rindās nospēlējot 12 spēles OHL (4+17), kā arī palīdzēja klubam Kontinentālajā kausā. Vēlāk viņš pārcēlās uz Vācijas otro līgu, un tika Latvijas izlases sastāvā uz olimpiskajām spēlēm. 

Jaunā OHL sezona sāksies jau pēc mazāk nekā mēneša - 5. septembrī. Komandu skaits ir nemainīgs pret iepriekšējo, taču ir viena izmaiņa - HS "Rīga" apvienojusies ar Daugavpils "Dinaburgu", izveidojot vienību Rīgas HS/"Dinaburga". 

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