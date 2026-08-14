Ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Daugaviņš atgriezies čempiones "Mogo"/RSU pieteikumā
Pirms 2026./2027. gada sezonas Latvijas Hokeja federācija (LHF) rīko Prezidenta kausu. "Mogo"/RSU sastāvā atgriezies pieredzējušais Kaspars Daugaviņš, kurš kluba rindās sezonu sāka arī pirms gada.
LHF Prezidenta kausa izcīņa ir ikgadējs pirmssezonas turnīrs, kura galvenais mērķis ir Latvijas U-20 izlasei kvalitatīvi sagatavoties pasaules čempionātam elitē, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa spēļu praksi arī Latvijas klubiem un ārvalstu komandām.
Šogad tajā piedalās Latvijas U-20 "baltā" un "bordo" izlase, "Zemgale"/LBTU, "Mogo"/RSU, Somijas TUTO un Francijas U-20 izlase. Pirmajā spēļu dienā "Zemgale" ar 4:1 apspēlēja Latvijas U-20 "bordo" izlasi, bet Latvijas U-20 "baltā izlase ar 7:3 apspēlēja "Mogo". Piecus no septiņiem vārtiem uzvarētāju guva noslēdzošajā trešdaļā.
"Mogo" sastāvā turnīram pieteikts ilggadējais Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš. Viņš piedalījās divos no trijiem komandas gūtajiem vārtiem - piespēlēja pirmo vārtu guvumā un pats iemeta vairākumā.
Daugaviņš jau iepriekšējo sezonu uzsāka "Mogo" komandā, tās rindās nospēlējot 12 spēles OHL (4+17), kā arī palīdzēja klubam Kontinentālajā kausā. Vēlāk viņš pārcēlās uz Vācijas otro līgu, un tika Latvijas izlases sastāvā uz olimpiskajām spēlēm.
Jaunā OHL sezona sāksies jau pēc mazāk nekā mēneša - 5. septembrī. Komandu skaits ir nemainīgs pret iepriekšējo, taču ir viena izmaiņa - HS "Rīga" apvienojusies ar Daugavpils "Dinaburgu", izveidojot vienību Rīgas HS/"Dinaburga".