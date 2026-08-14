Diska metējs Mikols Alekna izcīna Lietuvai sudrabu Eiropas čempionātā vieglatlētikā
Lietuvas sportists Mikols Alekna ceturtdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīnīja sudraba godalgu diska mešanā.
Pasaules rekordists Alekna savu labāko rezultātu sasniedza jau pirmajā mēģinājumā, raidot disku 69,89 metrus tālu. Otrajā piegājienā viņa raidītais disks sasniedza 68,40 metru atzīmi, nākamie trīs mēģinājumi bija neveiksmīgi, bet noslēdzošajā piegājienā viņš sasniedza 69,23 metrus. Par Eiropas čempionu kļuva slovēnis Kristjans Čehs, kurš raidīja disku 72,51 metru tālu un sasniedza jaunu Eiropas meistarsacīkšu rekordu. Vācietis Henriks Jansens raidīja disku 69,53 metrus tālu un bija trešais.
Savukārt 200 metru sprintā uzvarēja Lielbritānijas sportiste Eimija Hanta, kura triumfēja arī 100 metru sprintā. Viņa veica 200 metrus 22,19 sekundēs, apsteidzot otrās vietas ieguvēju Rasidatu Adeleki no Īrijas par 0,09 sekundēm, bet labāko trijnieku noslēdza uzvarētājas tautiete Dina Ašere-Smita.
Kārtslēkšanā otro reizi pēc kārtas par Eiropas čempioni kļuva šveiciete Angelika Mozere. Viņa ar pirmo mēģinājumu pārvarēja latiņu 4,45, 4,60, 4,70, 4,75 un 4,80 metru augstumā, kas arī viņai nodrošināja zelta godalgu. Viņa vēl mēģināja pārlēkt 4,85 metrus, taču visi trīs mēģinājumi bija neveiksmīgi. Otrā ar pārvarētiem 4,75 metriem bija somiete VIlma Heltela, kamēr francūziete Marī Žilija Bonēna pārlēca 4,70 metriem un tika pie bronzas.
Trīssoļlēkšanā pirmo reizi zeltu izcīnīja itāliete Darja Derkača, kura uzvaru nodrošināja ar 14,60 metrus tālu lēcienu. Beļģijas sportiste Salija Gisē ar sasniegtiem 14,46 metriem bija otrā, bet bulgāriete Aleksandra Načeva ar 14,40 metriem ierindojās trešajā pozīcijā.
Tikmēr 800 metru skrējienā ātrākais bija Īrijas pārstāvis Marks Inglišs, kurš pirmo reizi karjerā tika pie Eiropas čempionāta zelta. Viņš distanci veica minūtē un 45,26 sekundēs, par 0,36 sekundēm pārspējot horvātu Marino Bloudeku, kamēr trešais bija spānis Muhameds Ataoui.
Vēl 3000 metru kavēkļu skrējienā trešo reizi karjerā par Eiropas čempioni kļuva Vācijas sportiste Gēza Krauze, kura finišēja deviņās minūtēs un 12,69 sekundēs. Viņa par nepilnām divām sekundēm pārspēja francūzieti Alisi Fino, bet labāko trijnieku noslēdz uzvarētājas tautiete Olīvija Girta.
Savukārt desmitcīņā noslēdzošajā disciplīnā 1500 metru skrējienā zelta godalgu nodrošināja pasaules čempions Leo Neigebauers. Viņš, neskatoties uz 19. pozīciju 1500 metru skrējienā, ieņēma pirmo vietu ar summā iekrātiem 8611 punktiem un apsteidza otrās vietas ieguvēju tautieti Niklasu Kaulu par 38 punktiem, bet trešais ar 8433 punktiem bija norvēģis Sanderu Skotheimu.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās. Latvijas komandā ir šķēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons). Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.