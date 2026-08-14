Pēc Toronto turnīra Ostapenko piedzīvo nelielu kritumu WTA rangā
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 30. vietu. Tikmēr Darja Semeņistaja savu pozīciju saglabājusi, bet vairākām Latvijas tenisistēm rangā izdevies pakāpties.
Pagājušajā nedēļā Ostapenko Toronto "WTA 1000" turnīrā nepabeidza otrās kārtas maču. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja saglabājusi 112. vietu, Beatrise Zeltiņa atkāpusies par 22 pozīcijām (453.), bet karjeru noslēgusī Anastasija Sevastova zaudējusi 184 vietas (491.).
Elza Tomase ir par 84 vietām augstāk (656.), Sabīne Rutlauka pakāpusies par piecām pozīcijām (715.), Adelīna Lačinova ir par četrām vietām augstāk (785.), piecu vietu kāpums padevies Diānai Marcinkēvičai (854.), Daniela Vismane ir par deviņām pozīcijām augstāk (1049.), bet vēl piecu un četru vietu kāpumi padevušies attiecīgi Danielai Dārtai Feldmanei (1258.) un Annai Ozerovai (1527.).
Ranga pirmajā četriniekā izmaiņu nav, un pirmo pirmo pozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina un amerikānietes Džesika Pegula un Korija Gofa.
Pēc uzvaras Toronto "WTA 1000" turnīrā uz piekto vietu pakāpusies poliete Iga Švjonteka, kamēr pa vienai pozīcijai zaudējušas krieviete Mirra Andrejeva un čehietes Karolīna Muhova un Linda Noskova, ieņemot attiecīgi sesto, septīto un astoto vietu. Devītajā pozīcijā ierindojas ukrainiete Elina Svitoļina, bet labāko desmitnieku noslēdz ASV tenisiste Amanda Aņisimova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko ir par vienu pozīciju augstāk un ieņem 17. vietu. Tāpat par vienu vietu augstāk ir Semeņistaja (169.), Zeltiņa pozīciju nav mainījusi (339.), Sevastova ir par deviņām vietām augstāk (539.), Tomase zaudējusi 95 pozīcijas (626.), Marcinkēviča pakāpusies par trīs vietām (876.), kamēr Feldmane ir par desmit pozīcijām augstāk (962.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.