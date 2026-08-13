Titulēto Rumānijas klubu sakāvušās "Audas" ceļš Eirokausos noslēdzas ar aukstu dušu Albānijā
Eiropas kausa ieguvēju Bukarestes FCSB sakāvusī Latvijas komanda "Auda" ceturtdien diemžēl nepārvarēja UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu, noslēdzot sezonu Eirokausos.
Kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā "Auda" viesos ar 0:4 (0:2) piekāpās Tirānas "Dinamo City" no Albānijas, kas divu spēļu summā bija pārāka ar 4:1.
Mača ievadā Latvijas komandas rindās pie dzeltenās kartītes tika Ariels Arojo, kurš tikai ar pārkāpumu apturēja vienu no pretinieku spēlētājiem.
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, "Dinamo City" guva divus vārtus sešu minūšu laikā un panāca 2:0. "Audas" vārtos bumbu raidīja Eridons Kvardaku un Klevi Kefalija.
Kompensācijas laikā vēl brīdinājumu nopelnīja "Audas" pārstāvis Juba Traorē.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām septiņām minūtēm Tirānas komandas trešos vārtus guva Malomo Ajodeji, bet 78. minūtē ceturto reizi "Audas" vārtsargu pārspēja Davids Fadairo.
"Auda" sacensības sāka no otrās kārtas, tajā divu maču summā ar 7:3 sagraujot 1985./1986. gada sezonas Eiropas kausa ieguvēju no Rumānijas Bukarestes FCSB.
"Dinamo City" pirmajā kārtā pagarinājumā divu spēļu summā ar 4:2 pieveica Kazahstānas komandu "Astana", bet otrajā kārtā ar 4:1 pieveica Slovēnijas klubu Kidričevas "Aluminij".
Jau ziņots, ka "Riga" nodrošināja vietu Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" jeb izšķirošajā kārtā. Rīdzinieki atlases trešās kārtas atbildes mačā viesos ar 1:1 spēlēja neizšķirti ar Ģēras ETO no Ungārijas, bet divu spēļu summā "Riga" uzvarēja ar 2:1.
Savukārt kvalifikācijas trešo kārtu nepārvarēja RFS, kas atbildes spēlē ar 1:2 piekāpās Čehijas komandai "Jablonec". Divu maču summā "Jablonec" guva panākumu ar 4:1.
Ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
"Play-off" kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.