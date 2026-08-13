"Riga" dramatiski izrauj neizšķirtu Ungārijā un nokļūst soļa attālumā no UEFA Konferences līgas pamatturnīra
Latvijas čempione futbolā "Riga" ceturtdien nodrošināja vietu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" jeb izšķirošajā kārtā. Kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā "Riga" viesos ar 1:1 (0:1) cīnījās neizšķirti ar Ģēras ETO no Ungārijas, bet divu spēļu summā "Riga" uzvarēja ar 2:1.
Pirmā puslaika vidū laukuma saimnieki izvirzījās vadībā pēc tam, kad 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Žeļko Gavričs.
Otrā puslaika ievadā "Riga" rindās dzelteno kartīti nopelnīja Raki Auani, bet 20 minūtes vēlāk pie pirmā brīdinājuma Ģēras komandas rindās tika Klaudiju Bumba. Dažas minūtes vēlāk rīdziniekiem bija iespēja gūt vārtus, taču bumba trāpīja pa vārtu konstrukciju.
Pamatlaika izskaņā "Riga" panāca neizšķirtu pēc tam, kad pēc Andresa Salazara piespēles uz vārtu priekšu pretinieku vārtsargu pārspēja Kaju Ferreira, atgūstot "Riga" vienu vārtu pārsvaru divu maču summā.
Kompensācijas laikā vairāk uzbruka mājinieki, taču rīdzinieki veiksmīgi aizsargājās un neielaida vairāk vārtus.
Čempionu zarā "Riga" futbolisti "play-off" kārtā pirmo spēli aizvadīs izbraukumā, tiekoties ar pāra Poznaņas "Lech" no Polijas un Fēru salu vienības Klaksvikas KI zaudētājiem.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kurā pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar".
Ģēras komanda Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 2:3 zaudēja Reikjavīkas "Vikingur", bet Konferences līgas atlases otrajā kārtā ar 7:3 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas.
Jau ziņots, ka kvalifikācijas trešo kārtu nepārvarēja RFS, kas atbildes spēlē ar 1:2 piekāpās Čehijas komandai "Jablonec". Divu maču summā "Jablonec" guva panākumu ar 4:1.
Ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
"Play-off" kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.