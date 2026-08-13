Oskars Grava skries pēc medaļas Eiropas čempionāta finālā 200 metru sprintā
Latvijas vieglatlēts Oskars Grava ceturtdien Birmingemā Eiropas čempionātā vieglatlētikā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā.
Pusfinālā Grava startēja pirmajā skrējienā un finišēja 20,27 sekundēs, atpaliekot tikai no skrējiena uzvarētāja itāļa Ezeozas Fostines Desalu un ieņemot otro vietu. Itālis distanci veica 20,08 sekundēs.
Finālā, kas norisināsies piektdien, iekļuva katra pusfināla skrējiena pirmo divu vietu ieguvēji un vēl divi ātrākie kopvērtējuma sprinteri. Pusfināla skrējienu kopvērtējumā latvietim padevās sestais labākais rezultātus.
Jau ziņots, ka priekšsacīkstēs Grava startēja otrajā skrējienā un ar laiku 20,69 sekundes ierindojās otrajā vietā, piekāpjoties vien Filipo Decam no Itālijas, kurš bija 0,09 sekundes ātrāks.
Priekšsacīkstēs kopumā piedalījās 24 sprinteri, no kuriem 13 iekļuva nākamajā kārtā. Gravam summā bija trešais labākais laiks. Vietu pusfinālā jau bija nodrošinājuši sezonas 12 labāko rezultātu īpašnieki.
Grava Eiropas rangā ieņem 13. vietu, un šosezon viņš ir sasniedzis personisko rekordu 20,49 sekundes.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir šķēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš, kā arī fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.