Latvijas eksčempione RFS noslēdz dalību Eirokausos, nepārvarot UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu
Pagājušās sezonas Latvijas virslīgas čempione RFS ceturtdien piedzīvoja zaudējumu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā un neiekļuva atlases nākamajā kārtā.
Atbildes spēlē RFS savā laukumā ar 1:2 (1:2) piekāpās Čehijas vienībai "Jablonec", kas divu maču summā uzvarēja ar 4:1.
Mača pirmajās minūtēs RFS vārtsargs Rihards Matrevics mēģināja atvairīt pretinieku sitienu, taču pēc viņa pieskāriena bumba nonāca RFS vārtos. Ceturtajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Ričards Sedlāčeks.
Pirmā puslaika turpinājumā "Jablonec" tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Sebastians Nebila, panākot 2:0 Čehijas kluba labā.
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, RFS izdevās atgūt vienus vārtus. Pēc Dmitrija Zelenkova izpildītā stūra sitiena Žiga Lipuščeks ar galvu raidīja bumbu pretinieku vārtu augšējā stūrī.
Otrā puslaika beigās no tuvas distances pie labas vārtu gūšanas iespēja tika Jānis Ikaunieks, taču pretinieku vārtsargs atvairīja bumbu. Dažas minūtes vēlāk otro dzelteno kartīti nopelnīja Aleksandrs Filipovičs, pamatlaika izskaņā atstājot RFS mazākumā.
Pagājušajā nedēļā RFS viesos atzina pretinieku pārākumu ar 0:2.
Pirmajā kārtā RFS divu spēļu summā ar 4:1 pieveica Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas, bet otrajā ar 5:2 apspēlēja Islandes vienību Īsafjardarpairas "Vestri". Tikmēr "Jablonec" no pirmās kārtas bija brīva un otrajā ar 4:3 pārspēja "Varazdin" no Horvātijas.
Ceturtdien vēl "Riga" plkst. 21.30 pēc Latvijas laika viesos spēlēs ar Ģēras ETO no Ungārijas, kuru savā laukumā pieveica ar 1:0, bet plkst. 22 "Auda" izbraukumā mērosies spēkiem ar Tirānas "Dinamo City" no Albānijas, kuru mājās pārspēja ar 1:0. "Riga" spēli tiešraidē varēs redzēt kanālā TV4.
Ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
"Play-off" kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.