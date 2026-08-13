"Red Bull Showrun" mediju diena Rīgas Motormuzejā un Biķernieku trasē
Rīgas Motormuzejā un Biķernieku trasē aizvadīta "Red Bull Showrun" mediju diena, kurā šova dalībnieki iepazīstināja Latvijas medijus ar gaidāmo programmu ...
Mārtiņš Sesks: “Šis unikālais šovs ir dāvana rīdziniekiem un pilsētas viesiem”
Rīgas Motormuzejā un Biķernieku trasē aizvadīta “Red Bull Showrun” mediju diena, kurā šova dalībnieki iepazīstināja Latvijas medijus ar gaidāmo programmu un iedarbināja tās centrālo elementu – “Red Bull Racing” F-1 formulu.
Rīgas 825. dzimšanas dienas svinību laikā, 15. augustā, no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eksporta ielā ikviens ir aicināts klātienē vērot iespaidīgus paraugdemonstrējumus, kā arī jau no 14. augusta iepazīt šova spēkratus un piedalīties dažādās aktivitāte motoru sporta pilsētiņā “Red Bull Showrun Village”.
“Šis unikālais šovs ir dāvana rīdziniekiem un pilsētas viesiem Rīgas dzimšanas dienā. Sacensībās viss ir pakārtots rezultātam, bet sestdien varēsim parādīt sporta auto citādi – būt tuvāk skatītājiem un radīt nebijušas emocijas. Ceru, ka cilvēki nāks kopā ar ģimenēm un izbaudīs motoru sportu tik tuvu, kā tas ikdienā nav iespējams,” saka rallija pilots Mārtiņš Sesks.
Šova centrā būs “Red Bull Racing” F-1 spēkrats “RB8”, ar kuru Sebastians Fetels 2012. gadā izcīnīja trešo pasaules čempiona titulu pēc kārtas. Rīgā to pilotēs bijušais F-1 braucējs un pieredzējušais “Red Bull Showrun” paraugdemonstrējumu pilots Patriks Frīzahers. “F-1 auto pilsētu ielās vienmēr rada īpašu atmosfēru – skatītāji ir pavisam tuvu un var ne tikai redzēt, bet arī dzirdēt un sajust spēkratu jaudu. “RB8” ir īpaša formula, un sestdien vēlamies Rīgai sarīkot patiesi neaizmirstamu šovu,” saka Frīzahers.
“Red Bull Showrun” noskaņa Rīgā jūtama jau visu nedēļu. No 10. līdz 14. augustam pa dažādiem pilsētas tramvaju maršrutiem uz īpašas “Rīgas satiksmes” platformas tiek pārvadāts viens “Red Bull Racing” F-1 spēkrats, bet cits ir devies Rīgas ielās īpaša satura filmēšanai.
Šova norise apmeklētājiem sāksies 14. augustā, kad Eksporta ielā no plkst. 14.00 līdz 20.00 darbosies “Red Bull Showrun Village”. Tajā varēs tuvumā apskatīt šova tehniku, izmēģināt F-1 simulatoru, sacensties “Red Bull Pit Stop Challenge” riepu maiņā un piedalīties citās aktivitātēs. Pilsētiņa būs atvērta arī 15. augustā no plkst. 10.00 līdz 18.30.
15. augustā no plkst. 14.00 līdz 16.00 Eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Vanšu tiltam uzstāsies Patriks Frīzahers ar “RB8”, Mārtiņš Sesks, “Red Bull Driftbrothers” piloti Eliass Untondži un Adams Zalevskis, Dienvidāfrikas spininga meistars Samkeliso “Sam Sam” Tubane, Austrālijas “Supercars” čempionāta pilots Skots Pajs, drifta pilots Kristaps Blušs, vēsturiskā rallija ekipāža brāļi Ivars un Andris Velmes, kā arī motoakrobāti Nerijus Malinausks un Virgilijus Dikšs.
Apmeklētāji aicināti ierasties laikus un iepriekš iepazīties ar skatītāju zonām un praktisko informāciju vietnē www.redbull.lv/showrun. No plkst. 15.00 līdz 16.00 šovu varēs vērot arī TV6 tiešraidē.
“Red Bull Showrun” pasākumi ir bez maksas un pieejami ikvienam interesentam.