Točs/Auziņš uzvar pirmo setu, tomēr apstājas Eiropas čempionāta "play-off" pirmajā kārtā
Latvijas pludmales volejbola duets Edgars Točs/Gustavs Auziņš ceturtdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos Eiropas čempionātā piedzīvoja zaudējumu izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā.
Cīņā par iekļūšanu astotdaļfinālā Točs un Auziņš, kuri izsēti ar 29. numuru, ar 1-2 (21:17, 16:21, 10:15) piekāpās Francijas duetam Eluāns Šuihs-Barbess/Žoadels Gardoku (14.).
Jau ziņots, ka ceturtdien Točs/Auziņš cīņā par iespēju startēt "play-off" ar 2-0 (21:19, 21:17) pārspēja vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Pfrecšneru (20.).
Astotdaļfinālā uzreiz vietu nodrošināja Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots.
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.