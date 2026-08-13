Šķēpmetējs Gailums cīnīsies par medaļām Eiropas čempionāta pamatsacensībās, Suntažs nespēj startēt
Latvijas šķēpmetējs Patriks Gailums ceturtdien Birmingemā Eiropas čempionātā savā kvalifikācijas grupā sasniedza sesto labāko rezultātu un kopvērtējumā ierindojās devītajā pozīcijā, nodrošinot vietu pamatsacensībās.
A kvalifikācijas grupā Gailums pirmajā mēģinājumā sasniedza 74,12 metrus, otrais mēģinājums netika ieskaitīts, bet noslēdzošajā piegājienā latvietis raidīja šķēpu 79,61 metru tālu, sasniedzot sesto labāko rezultātu 15 sportistu konkurencē.
Pēc B grupas šķēpmetēju startiem Gailums kopvērtējumā ieņēma devīto vietu 29 sportistu konkurencē.
Pamatsacensībām, kas notiks sestdien, kvalificējās šķēpmetēji, kuri šķēpu aizmetīs vismaz 82 metru tālumā, vai 12 labāko rezultātu autori. No 29 sportistiem tikai trīs raidīja šķēpu vismaz 82 metru tālumā.
B kvalifikācijas grupā bija paredzēts starts Krišjānim Suntažam, taču viņš neizgāja sektorā. Sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) Suntažs atklāja, ka iesildīšanās laikā iedzīvojies pleca savainojumā, pēc kura sāpes bijušas tik lielas, ka viņš nolēmis nestartēt.
A grupā vācieši Juliāns Vēbers un Niks Tumms un polis Davids Vegners raidīja šķēpu vismaz 82 metrus tālu un uzreiz nodrošināja vietu pamatsacensībās, bet B grupā nevienam sportistam neizdevās sasniegt vismaz 82 metrus.
Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir škēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.