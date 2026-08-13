Basketbolists Artūrs Kurucs pārceļas uz spēcīgu Spānijas ACB līgas komandu
Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs nākamsezon pārstāvēs Spānijas augstākās līgas (ACB) komandu "Tenerife", ceturtdien pavēstīja vienība.
Tenerifes komanda noslēgusi vienošanos ar latvieti uz vienu sezonu. Kurucs iepriekšējās divas sezonas Spānijā pārstāvēja Lugo "Rio Breogan". Aizvadītajā sezonā 26 gadus vecais basketbolists Spānijas čempionātā vidēji izcēlās ar 5,9 punktiem un divām atlēkušajām bumbām.
Kurucs kopš 2015. gada pārstāvēja Spānijas klubu Vitorijas "Baskonia", ar kuru 2020. gadā uzvarēja Spānijas čempionātā. 2019./2020. gada sezonā Kurucs atradās īrē "VEF Rīga" komandā, taču Covid-19 epidēmijas dēļ Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas turnīrs palika nepabeigts, basketbolistam pievienojoties "Baskonia". 2023./2024. gada sezonu Kurucs uzsāka Grieķijas virslīgas vienībā Patras "Promitheas", taču sezonas vidū pārgāja uz UCAM.
OFICIAL | La Laguna Tenerife ficha a Arturs Kurucs 👉 https://t.co/a1BDdWFg3e— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) August 13, 2026
👋 ¡Bienvenido, Arturs! Laipni lugts! 🇱🇻 pic.twitter.com/5dtcJwXqss
"Tenerife" pagājušajā sezonā ACB regulāro sezonu noslēga astotajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja pirmo kārtu. Tenerifes salas basketbola komanda iepriekš bijusi viena no vadošajām FIBA Čempionu līgā - tā turnīrā triumfējusi divas reizes, bet vēl divas reizes zaudējusi finālā.