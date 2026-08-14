Skaidrojam, kāpēc Eiropas čempionātā vieglatlētikā medaļu ceremonijas vairs nenotiek stadionā
Eiropas čempionāts vieglatlētikā tuvojas tā noslēgumam. Vērīgākie pamanījuši, ka medaļu ceremonijas vairs nenotiek sacensību sesiju laikā, jo to kārtībā notikušas lielas izmaiņas.
Kopš šīs nedēļas sākuma Lielbritānijas pilsētā Birmingemā norisinās 2026. gada Eiropas čempionāts vieglatlētikā, kur piedalās arī latviešu sportisti. Ievērots, ka sacensību laikā stadionos vairs nenotiek ierastās medaļu ceremonijas ar himnu atskaņošanu. Tā vietā uzreiz pēc finālsacensību beigām labāko trijnieks saņem godalgas, zelta kroni un var veikt svinīgo goda apli stadionā.
Izrādās, "World Athletics" iepriekš pieņēmusi lēmumu nozīmīgākajos vieglatlētikas čempionātos mainīt medaļu pasniegšanas kārtību. Pēc finālsacensībām labākajam trijniekam tiek pasniegtas pagaidu medaļas, ar kurām tie var veikt goda apli ap stadionu. Pēc stadiona pamešanas šīs pagaidu medaļas sportistiem jāatdod atpakaļ. Savukārt nākamajā dienā vai tās pašas dienas vakarā atlēti saņem iegravētas īstās medaļas.
Ja iepriekš medaļu ceremonijas notika stadionos, tad šobrīd tās norit krietni pieejamākās vietās arī tiem vieglatlētikas faniem, kuri nav iegādājušies biļetes uz sacensībām. 2025. gada pasaules čempionātā Tokijā un arī šī gada Eiropas čempionātā tās rīko stadiona tuvumā esošajā parkā.
Šogad tās norit "Alexander" stadionam tuvumā esošajā "Perry" parkā. Medaļas pasniedz pirms un pēc vakara sesijas. Tas nozīmē, ka katru dienu medaļas pasniedz no plkst. 18:00 līdz 19:00 pēc vietējā laika (20:00 līdz 21:00 pēc Latvijas), kā arī no plkst. 22:00 līdz 23:00 pēc vietējā laika (0:00 līdz 1:00 naktī pēc Latvijas). Tādā veidā medaļu ceremonijas var apmeklēt arī tie līdzjutēji, kuri atrodas stadiona tuvumā, taču nav iekļuvuši uz sacensībām tribīnēs.
Atsevišķi vieglatlēti šo jauno medaļu pasniegšanas formātu izmantojuši, lai sniegtu autogrāfus sporta veida līdzjutējiem un ar tiem pavadītu laiku. Tā, piemēram, 2025. gadā darīja ASV lodes grūdējs Raiens Krauzers.
Latvijas vieglatlēti Eiropas čempionāta vēsturē tikuši pie desmit godalgām - četrām zelta, trijām sudraba un trijām bronzas. Tas pirms 2026. gada čempionāta ierindo to 32. vietā medaļu kopvērtējumā meistarsacīkšu vēsturē.