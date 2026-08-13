Latvijas basketbola izlasē atrasts aizstājējs Artūram Žagaram
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu sarakstu papildinājis saspēles vadītājs Toms Leimanis, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Tiek vēstīts, ka treniņprocesā iesaistīts arī viens no U-20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, bet viņš jau nākamnedēļ dosies uz mācībām ASV. Valstsvienība papildinājumu meklēja pēc Artūra Žagara nepievienošanās izlasei.
Jau vēstīts, ka izlase gatavošos mačiem ar Horvātiju un Izraēlu sāka 15 spēlētāju sastāvā, bet pirmo reizi Latvijas pieaugušo izlases kandidātu sarakstā tika iekļauti U-20 valstsvienības līderi Tomass Talcis un Rolands Šulcs.
Latvijas valstsvienība Pasaules kausa (PK) kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Pirms tam paredzētas divas pārbaudes spēles, 19. augustā izbraukumā tiekoties ar Slovēnijas komandu un 23. augustā savā laukumā ar Ainara Bagatska trenēto Ukrainas izlasi.
2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
🇱🇻 Valstsvienības kandidāti turpina gatavoties Pasaules kausa izcīņas spēlēm ar 🇭🇷 Horvātijas un 🇮🇱 Izraēlas izlasēm.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 13, 2026
Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis, treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies… pic.twitter.com/lzQDHCZt9S