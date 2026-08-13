Latvijas basketbola izlasē atrasts aizstājējs Artūram Žagaram
Foto: LETA
Toms Leimanis atgriezies izlasē.
Basketbols

Latvijas basketbola izlasē atrasts aizstājējs Artūram Žagaram

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu sarakstu papildinājis saspēles vadītājs Toms Leimanis, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Latvijas basketbola izlasē atrasts aizstājējs Artū...

Tiek vēstīts, ka treniņprocesā iesaistīts arī viens no U-20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, bet viņš jau nākamnedēļ dosies uz mācībām ASV. Valstsvienība papildinājumu meklēja pēc Artūra Žagara nepievienošanās izlasei.

Jau vēstīts, ka izlase gatavošos mačiem ar Horvātiju un Izraēlu sāka 15 spēlētāju sastāvā, bet pirmo reizi Latvijas pieaugušo izlases kandidātu sarakstā tika iekļauti U-20 valstsvienības līderi Tomass Talcis un Rolands Šulcs.

Latvijas valstsvienība Pasaules kausa (PK) kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Pirms tam paredzētas divas pārbaudes spēles, 19. augustā izbraukumā tiekoties ar Slovēnijas komandu un 23. augustā savā laukumā ar Ainara Bagatska trenēto Ukrainas izlasi.

2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.

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