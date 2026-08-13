Vieglatlēts Grava iekļūst Eiropas čempionāta 200 metru sprinta pusfinālā
Latvijas vieglatlēts Oskars Grava ceturtdien Birmingemā Eiropas čempionātā vieglatlētikā iekļuva 200 metru sprinta distances pusfinālā.
Priekšsacīkstēs Grava startēja otrajā skrējienā un ar laiku 20,69 sekundes ierindojās otrajā vietā, piekāpjoties vien Filipo Decam no Itālijas, kurš bija 0,09 sekundes ātrāks.
Kā pēc finiša sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) sacīja Grava, distances pēdējos metros viņš pietaupīja spēkus, jo redzēja, ka iekļūšanai pusfinālā pietikšot. Savukārt, lai sasniegtu izvirzīto mērķi un iekļūtu finālā, pusfinālā būs jāskrien ātrāk.
Priekšsacīkstēs kopumā piedalījās 24 sprinteri, no kuriem 13 iekļuva nākamajā kārtā. Gravam summā bija trešais labākais laiks. Vietu pusfinālā jau bija nodrošinājuši sezonas 12 labāko rezultātu īpašnieki.
Pusfināla skrējieni norisināsies šovakar no plkst. 22.05, bet fināls notiks rīt. Meistarsacīkstes tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV7. Grava Eiropas rangā ieņem 13. vietu, un šosezon viņš ir sasniedzis personisko rekordu 20,49 sekundes. Latviju Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv septiņi sportisti četrās disciplīnās.
Latvijas komandā ir šķēpmetēji Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēcējs Valters Kreišs, 200 metru skrējējs Oskars Grava, kā arī soļotāji Raivo Saulgriezis (maratons) un Modra Liepiņa (pusmaratons).
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš, kā arī fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.