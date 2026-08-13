Valsts Drošības dienesta redzeslokā nonākusi basketbola aģenta Kalnīša sadarbība ar krievu klubiem
Valsts drošības dienests (VDD) savas kompetences robežās patlaban vērtē jautājumu, kas saistīts ar Latvijas sporta aģenta Artūra Kalnīša dibinātās aģentūras "BSA Basketball" klientu noslēgtajiem līgumiem ar basketbola klubiem Krievijā.
Izvērtēšanas laikā VDD atturas no plašākiem komentāriem saistībā ar šo gadījumu.
Vienlaikus VDD vērtējumā pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kad turpinās Krievijas izvērstais karš Ukrainā, pievienoties Krievijas sporta klubiem vai sekmēt Rietumvalstu sportistu pievienošanos agresorvalsts sporta klubiem ir pretrunā Latvijas un visas transatlantiskās kopienas drošības interesēm un demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām, kas ietver cieņu pret cilvēka dzīvību un citas neatkarīgas valsts teritoriālo neaizskaramību.
Dienestā arī vērš uzmanību, ka NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu sportistu spēlēšanu Krievijā Kremļa kontrolētie informācijas resursi izmanto kara propagandas nolūkos. Krievijas informācijas resursos šādi gadījumi tiek pasniegti kā atbalsta paušana Krievijas agresīvajai ārpolitikai, tajā skaitā īstenotajam karam Ukrainā.
Iepriekš Latvijas Basketbola savienības ģenerāldirektors Kaspars Cipruss portālam "Delfi" bija norādījis, ka, pēc viņa rīcībā esošās informācijas, "BSA Basketball" ir oficiāli reģistrēta Apvienotajos Arābu Emirātos, bet Latvijā neveic nekādu saimniecisko darbību.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, Kalnītis šobrīd ir līdzīpašnieks un amatpersona vienā Latvijā reģistrētā uzņēmumā - SIA "BSA Football". Viņam pieder 35% šī uzņēmuma kapitāldaļu, vēl 20% ir Rūdelofa Nereta īpašumā, bet pa 15% katram pieder kādreizējiem Latvijas basketbola izlases spēlētājiem Jānim Strēlniekam, Dairim Bertānam un Dāvim Bertānam. 2025. gadā uzņēmums strādāja ar 19 681 eiro apgrozījumu un 127 eiro peļņu.