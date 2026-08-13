Graudiņa/Samoilova un Pļaviņš/Fokerots ar otrajām uzvarām sasniedz Eiropas čempionāta astotdaļfinālu
Latvijas pludmales volejbola duetu Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ceturtdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos izcīnīja otro uzvaru Eiropas čempionātā un sasniedza astotdaļfinālu.
A grupas otrajā spēlē ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa/Samoilova ar 2-0 (21:18, 21:17) pieveica ukrainietes Valentinu Davidovu un Anhelinu Hmiļu (16.), ieņemot pirmo vietu grupā.
Jau ziņots, ka trešdien A grupas spēlēs Latvijas duets ar 2-0 (27:25, 21:14) pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu (32.), bet Ukrainas pāris ar 2-0 (25:23, 21:15) pārspēja spānietes Sofiju Isuskisu un Tanju Moreno (17.). Izslēgšanas spēles sāksies piektdien.
Savukārt vīriešu sacensībās ar ceturto numuru izsētie Pļaviņš/Fokerots cīņā par pirmo vietu D grupā ar 2-0 (21:19, 21:18) pieveica austriešus Filipu Valleru un Moricu Prištaucu-Telsnigu (13.).
Trešdien grupas pirmajās spēlēs latvieši ar 2-0 (21:16, 21:17) pieveica otru Latvijas pāri Edgaru Toču un Gustavu Auziņu (29.), kuri šodien plkst. 14.30 cīņā par trešo vietu grupā un iespēju startēt "play off" tiksies ar vāciešiem Paulu Henningu un Lukasu Pfrecšneru (20.).
Grupu uzvarētāji uzreiz iekļūs izslēgšanas spēļu turnīra otrajā kārtā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji sacensības turpinās "play-off" pirmajā kārtā. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīra uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone. Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.