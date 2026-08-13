Citi sporta veidi
Šodien 11:50
VIDEO: spāņu olimpiskais skeitbordists aptumsuma laikā izpilda iespaidīgu triku
Spāņu olimpiskais skeitbordists Denijs Leons Saules aptumsuma laikā paveicis īpaši iespaidīgu triku – viņš savu lēcienu precīzi saskaņojis ar brīdi, kad Mēness aizsedza daļu Saules.
Leons triku iemūžinājis un pēc tam publicējis sociālajos tīklos, nodēvējot to par “savas dzīves triku”.
Kad sportists atradās lēcienā, fonā bija redzama aptumstošā Saule, radot iespaidīgu kadru.
Leons ir Spānijas skeitbordists, kurš startējis arī olimpiskajās spēlēs. Šoreiz viņa mērķis nebija jauns sportisks rekords, bet gan triks, kas apvienoja skeitbordu ar retu astronomisku parādību.