Rīgas "Zeļļi" komplektāciju uz nākamo sezonu pabeidz ar Latvijas izlases centra Klāva Čavara piesaisti
Komplektāciju 2026./2027. gada basketbola sezonai noslēgusi Rīgas "Zeļļi", kura paziņojusi par Klāva Čavara piesaisti.
Pēdējās divas sezonas Klāvs Čavars pavadīja Azerbaidžānas komandā "Sabah", bet pirms tam sezonu spēlēja Japānā. Latvijā Čavars nav spēlējis kopš 2019./2020. gada sezonas, kad pārstāvēja Ventspili, bet pirms tam viņam trīs sezonas VEF.
"Čavars ir viens no Latvijas vadošajiem garajiem spēlētājiem, kurš savu kvalitāti ir pierādījis gan Latvijas izlasē, gan vairākās Eiropas līgās. Ar viņa pievienošanos iegūstam fizisko spēku, īpaši cīņā zem groza, kā arī pieredzi – ne tikai laukumā, bet arī ģērbtuvē. Klāvs ir citāda tipa spēlētājs nekā Īzaks (Džonsons), un viņa pievienošanās mums dod vairākas papildu iespējas gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Viņš būs ļoti vērtīgs ieguvums ne tikai Eirokausā, bet arī vietējā čempionātā. Tas ir nozīmīgs brīdis arī visiem Zeļļu faniem – mēs komandai piesaistām kvalitatīvus un sevi jau pierādījušus Latvijas spēlētājus," citēts "Zeļļu" galvenais treneris Roks Kondratavičs.
"Esmu priecīgs atgriezties Latvijā un pievienoties Rīgas "Zeļļi" komandai! Ceru, ka ar savu pieredzi un uzkrātajām zināšanām, spēlējot leģionāra gaitās, varēšu palīdzēt komandai jau no pirmās dienas. Ilgus gadus Latvijas komandām nav bijusi iespēja startēt Eirokausā, tāpēc uzskatu, ka šī būs lieliska iespēja gan man, gan komandai parādīt Eiropai, ka Latvijā basketbols ir sporta veids nr.1. Kopā iekrāsosim gan Latviju, gan Eiropu rozā! Tiekamies basketbola laukumā," citēts pats Čavars.
"Zeļļi" nākamajā sezonā debitēs ULEB Eirokausā, kur kāda Latvijas komanda nav spēlējusi ilgu laiku. 2023. gadā dibinātais klubs pagājušo sezonu noslēdza ar iegūto trešo vietu Latvijas Basketbola līgā.