Mesi pēc tēva nāves pauž šaubas, vai vēl ilgi turpinās futbolista karjeru
Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Mesi pēc tēva došanās mūžībā atgriezās Maiami "Inter" sastāvā, taču publiski pauda bažas par futbolista karjeras turpināšanu.
Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Mesi trešdien pēc tēva bērēm atgriezās Maiami "Inter" sastāvā, tomēr viņa pārstāvētā vienība Ziemeļamerikas Līgu kausā zaudēja Meksikas klubam "Leon". "Inter" piekāpās ar 2:3 (1:0), piedzīvojot otro neveiksmi trīs mačos, bet Mesi laukumā devās otrajā puslaikā.
Mesi tēvs Horhe, kurš bija arī futbolista aģents, pagājušajā nedēļā nomira 68 gadu vecumā, bet svētdien dzimtenē notika viņa bēres. Maiami Mesi atgriezās otrdien.
Trešdienas rītā Mesi sociālajos tīklos publicēja emocionālu veltījumu tēvam, atzīstot, ka nav pārliecināts, vai vēlas turpināt spēlēt futbolu. "Es nezinu, ko darīšu bez tevis, nezinu, kā turpināt," rakstīja Mesi. "Es vienkārši spēlēju futbolu, un tagad man ir nopietnas šaubas, vai vēlos to darīt vēl ilgi."
Maiami vienība trešdienas spēlē pirmā puslaika beigās pēc Daniela Pintera precīzā sitiena izvirzījās vadībā, bet otrā puslaika piektajā minūtē Daniels Arkila panāca 1:1. Četras minūtes vēlāk Janniks Braits atjaunoja mājinieku pārsvaru, tomēr jau 61. minūtē Huans Domingess panāca 2:2, bet 85. minūtē Arkila guva savus otros vārtus un nodrošināja "Leon" uzvaru ar 3:2. "Leon" kļuva par pirmo klubu, kas kvalificējās Līgu kausa ceturtdaļfinālam.
Līgu kauss kopš 2019. gada tiek izspēlēts starp Ziemeļamerikas futbola līgas (MLS) un Meksikas līgas ("Liga MX") komandām. "Inter" kausā piedzīvoja divus zaudējumus trīs spēlēs un pirmo reizi kopš turnīra paplašināšanas 2023. gadā neiekļuva izslēgšanas spēlēs.
"Inter" par Līgu kausa uzvarētāju kļuva 2023. gadā, bet pērn sasniedza finālu, kurā ar 0:3 zaudēja Sietlas "Sounders" komandai. Pagājušā gada finālspēli aizēnoja kautiņš pēc mača beigām, kā rezultātā "Inter" uzbrucējs Luiss Svarezs tika diskvalificēts uz visu šī gada turnīru.