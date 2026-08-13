Pirmais ārzemju treneris kopš 1978. gada. Nīderlandes futbola izlasē sāksies spāņu laiki
Par Nīderlandes vīriešu futbola valstsvienības jauno galveno treneri kļuvis spāņu speciālists Šavjers Ernandess Kreuss jeb Šavi, trešdien paziņoja Nīderlandes Futbola asociācija (KNVB).
46 gadus vecais Šavi amatā nomainīs pašmāju speciālistu Ronaldu Kūmanu, kurš atkāpās pēc izlases zaudējuma Marokai šī gada Pasaules kausa izcīņas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Līgums ar Šavi noslēgts līdz 2030. gada Pasaules kausa izcīņai.
We proudly present our new head coach. 🇳🇱⁰⁰Welcome, Xavi Hernández! 🧡#NothingLikeOranje #Xavi2030 pic.twitter.com/9aOpc9J53S— OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026
Šavi kļuvis par pirmo ārvalstu treneri, kurš vadīs Nīderlandes izlasi kopš 1978. gada, kad ar valstsvienību strādāja austrietis Ernsts Hapels.
Bijušais Spānijas izlases pussargs Šavi bija savas valsts izlasē, kad tā pirmo reizi kļuva par Pasaules kausa ieguvēju, 2010. gada turnīra finālā pieveicot tieši Nīderlandi.
Šavi pēdējā darba vieta bija Spānijas grands "Barcelona", kuru viņš vadīja no 2021. līdz 2024. gadam. Tāpat galvenā trenera amatā viņš bijis Kataras klubā "Al-Sadd" laika posmā no 2019. gada līdz 2021. gadam.
Spēlētāja karjeras laikā Šavi 17 sezonas aizvadīja "Barcelona" un četras sezonas "Al-Sadd", karjeru noslēdzot 2019. gadā. Ar "Barcelona" bijušais pussargs kļuva par astoņkārtēju Spānijas čempionu un četras reizes triumfēja UEFA Čempionu līgā, bet ar izlasi uzvarēja divos Eiropas čempionātos un Pasaules kausā. Trenera karjerā viņam pa vienam čempionu titulam gan Katarā, gan Spānijā.