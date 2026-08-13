Futbolists Denniss Cirkins pārceļas uz klubu Anglijā, kurā spēlējis bijušais Latvijas izlases kapteinis Gorkšs
Aizsargs Denniss Cirkins, kurš martā piedalījās Latvijas futbola izlases treniņnometnē, karjeru turpinās Anglijas pēc spēka otrās līgas komandā Londonas "Queens Park Rangers" (QPR), trešdien paziņoja komanda.
Cirkins jūnija sākumā pavēstīja, ka neturpinās karjeru Anglijas futbola premjerlīgas vienībā "Sunderland", ar kuru viņam šovasar noslēdzās vienošanās. 24 gadus vecais futbolists pievienojās "Sunderland" 2021. gadā, kad Sanderlendas komanda spēlēja Anglijas pēc spēka trešajā līgā. Pērn viņš palīdzēja "Sunderland" atgriezties Anglijas spēcīgākajā līgā.
Aizvadītajā sezonā Sanderlendas vienība Anglijas premjerlīgā ierindojās septītajā pozīcijā un izcīnīja ceļazīmi uz UEFA Eiropas līgas pamatturnīru. Cirkins "Sunderland" rindās laukumā devās 126 mačos un guva astoņus vārtus. Šosezon viņš aizvadīja tikai astoņas spēles.
QPR komanda pagājušajā sezonā Anglijas pēc spēka otrajā līgā ierindojās 15. pozīcijā 24 komandu konkurencē. Cirkins nav pirmais latviešu futbolists, kurš spēlēs šajā komandā. No 2008. līdz 2011. gadam vienību pārstāvēja bijušais Latvijas futbola izlases aizsargs un kapteinis Kaspars Gorkšs. 124 spēlēs kluba rindās visu turnīru ieskaitē viņš iesita sešus vārtus.
Cirkins dzimis Īrijā latviešu ģimenē, kas pārcēlās uz Lielbritāniju, kad futbolists bija tikai trīs gadus vecs. Viņš spēlējis Anglijas izlasēs jauniešu līmenī, taču šī gada pavasarī piedalījās treniņnometnē Latvijas izlasē. Viņam ir Latvijas pase un Cirkins izteicis vēlmi spēlēt Latvijas futbola valstsvienībā. Līdz šim to nav ļāvušas formalitātes ar valsts maiņu futbolā.