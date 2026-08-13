Parīzes "Saint-Germain" ar minimālu uzvaru otro reizi triumfē UEFA Superkausā
Francijas futbola klubs Parīzes "Saint-Germain" (PSG) trešdien Zalcburgā otro gadu pēc kārtas uzvarēja UEFA Superkausa mačā.
PSG ar 2:1 (1:1) pārspēja Anglijas premjerlīgas komandu Birmingemas "Aston Villa". PSG futbolisti pagājušajā sezonā otro reizi pēc kārtas triumfēja UEFA Čempionu līgā, bet "Aston Villa" pirmo reizi kluba vēsturē uzvarēja UEFA Eiropas līgā.
Parīziešus 20. minūtē vadībā izvirzīja Hviča Kvarchelija, kurš soda laukumā saņēma piespēli no Dezirē Duē, ātri apspēlēja aizsargu un pārspēja pretinieku vārtsargu. Birmingemas komanda panāca neizšķirtu pirmā puslaika izskaņā, kad no soda laukuma precīzs bija Braiens Madžo, raidot bumbu augšējā vārtu stūrī.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 16 minūtēm PSG vienu vārtu pārsvaru atguva Duē, kurš ierāvās pretinieku soda laukumā un izgāja vienatnē pret "Aston Villa" vārtsargu. Sākotnēji vēl bija aizdomas par aizmuguri, taču pēc VAR iesaistes tiesnesis neanulēja vārtu guvumu, Parīzes komandai saglabājot pārsvaru.
Kompensācijas laikā vēl vārtu gūšanas iespēja bija "Aston Villa", bet parīzieši nosargāja savus vārtus, neļaujot pretiniekiem panākt neizšķirtu.
Pērn UEFA Superkausa spēlē uzvarēja arī PSG. Pamatlaikā PSG ar Anglijas premjerlīgas vienību Totenhemas "Hotspur" cīnījās neizšķirti 2:2, bet pēcspēles sitienu sērijā parīzieši bija pārāki ar 4:3.