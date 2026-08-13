Brits Hadsons-Smits trešo reizi karjerā triumfē Eiropas čempionāta 400 metru distancē
Lielbritānijas sportists Metjū Hadsons-Smits trešdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīnīja pirmo vietu 400 metru skrējienā.
Finālā Hadsons-Smits finišēja 44,17 sekundēs, pārspējot tuvāko sekotāju francūzi Muhamedu Abdalahu Kontā par 0,23 sekundēm. Viņš iepriekš kļuva par Eiropas čempionu šajā distancē 2022. un 2018. gadā, bet 2024. gada meistarsacīkstēs viņš nestartēja, zelta godalgu izcīnot beļģim Aleksandram Dūmam. Labāko trijnieku noslēdza nīderlandietis Jonass Fijfers, kurš ar finišu 44,41 sekundē sasniedza jaunu Nīderlandes rekordu.
Savukārt vesera mešanā par Eiropas čempioni pirmo reizi karjerā kļuva somiete Silja Kosonena, izcīnot uzvar sasniegtiem 76,28 metriem. Otrā ar 74,35 metriem bija itāliete Sāra Fantīni, bet Norvēģijas pārstāve Beatrise Nedberge-Jano sasniedza 72,88 metrus un ierindojās trešajā pozīcijā.
Vēl 400 metru barjerskrējienā sieviešu konkurencē pirmo reizi pie Eiropas čempionāta zelta godalgas tika Slovākijas sportiste Emma Zapletova, kura finišu sasniedza pēc 52,91 sekundes. Viņa pērn izcīnīja bronzu pasaules čempionātā. Otrā, atpaliekot 0,42 sekundes un sasniedzot jaunu personīgo rekordu, bija Emīlija Ņūnhema no Lielbritānijas, bet portugāliete Fatumata Binta Djallo ar finišu 52,55 sekundēs sasniedza jaunu Portugāles rekordu un tika pie bronzas.
Vīriešu konkurencē 110 metru barjerskrējienā uzvarēja šveicietis Džeisons Džozefs, finišu sasniedzot pēc 13,12 sekundēm. Viņš par 0,04 sekundēm pārspēja francūzi Žustu Kvaū-Matī, bet trešais, atpaliekot 0,14 sekundes bija polis Jakubs Šimaņskis. Pirmo divu vietu ieguvēji sasniedza savus sezonas labākos rezultātus.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.