VIDEO: NBA rekordists Rasels Vestbruks noslēdz karjeru pēc 18 sezonām
Leģendārais amerikāņu basketbolists Rasels Vestbruks 37 gadu vecumā paziņojis par NBA karjeras noslēgšanu. Vestbruks līgā aizvadīja 18 sezonas, pārstāvēja septiņas komandas un kļuva par vienu no spilgtākajiem savas paaudzes spēlētājiem.
Vestbruks par lēmumu trešdien paziņoja sociālajos tīklos. Kā vēsta ESPN, šajā starpsezonā viņam bijuši piedāvājumi no Sakramento “Kings” un Vašingtonas “Wizards”, tomēr basketbolists nolēmis karjeru noslēgt pēc saviem noteikumiem.
Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.— Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026
You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV
Viņš NBA ienāca 2008. gadā, kad Sietlas “SuperSonics” draftā izvēlējās Vestbruku ar ceturto numuru. Lielāko karjeras daļu – 11 sezonas – viņš pavadīja Oklahomasitijas “Thunder” rindās.
Karjerā Vestbruks vidēji spēlē guva 20,9 punktus, izcīnīja 6,9 atlēkušās bumbas un atdeva 8,0 rezultatīvas piespēles. Taču viņa spilgtākais statistikas sasniegums ir “triple-double” jeb trīskāršie “double-double”.
Vestbruks ir NBA rekordists ar 209 “triple-double”. 2021. gadā viņš pārspēja Oskara Robertsona 47 gadus ilgušo rekordu – Robertsons karjerā bija sakrājis 181 “triple-double”.
2017. gadā Vestbruks kļuva par NBA regulārās sezonas vērtīgāko spēlētāju (MVP). Toreiz viņš kļuva tikai par otro spēlētāju NBA vēsturē, kurš sezonu noslēdza ar “triple-double” vidēji spēlē. Vēlāk viņš šo sasniegumu atkārtoja vairākas reizes.
Vestbruks bija arī daļa no vienas no iespaidīgākajām jaunās paaudzes “Thunder” komandām. 2012. gadā Oklahomasitijas vienība ar Vestbruku, Kevinu Durantu un Džeimsu Hārdenu sastāvā sasniedza NBA finālu. Finālsērijā “Thunder” piekāpās Maiami “Heat”.
Vēlāk Vestbruks spēlēja Hjūstonas “Rockets”, Vašingtonas “Wizards”, Losandželosas “Lakers”, Losandželosas “Clippers” un Denveras “Nuggets” komandās.