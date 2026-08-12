Latvijas pludmales volejbola zvaigznes sāk Eiropas čempionātu ar uzvarām
Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots trešdien Polijas pilsētā Stare Jablonkos ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova pirmajā A grupas spēlē ar 2-0 (27:25, 21:14) pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu (32.).
Pirmā seta lielāko daļu vadībā ar dažu punktu starpību bija Igaunijas pāris, tomēr seta izskaņā Graudiņa/Samoilova atspēlējās no 18:20 un 20:21, spējot uzvarēt ar 27:25.
Otrajā setā latvietes pārņēma spēles iniciatīvu un tā ievadā izvirzījās vadībā ar 6:3, bet turpinājumā palielināja pārsvaru līdz 14:7. Seta izskaņā pasaules čempiones vadību droši noturēja un svinēja panākumu ar 21:14.
Graudiņas/Samoilovas pretinieces cīņā par pirmo vietu grupā būs ukrainietes Valentina Davidova un Anhelina Hmiļa (16.), kuras ar 2-0 (25:23, 21:15) pārspēja spānietes Sofiju Isuskisu un Tanju Moreno (17.).
Savukārt vīriešu sacensībās Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots, kuri izsēti ar ceturto numuru, divu Latvijas pāru duelī D grupā ar 2-0 (21:16, 21:17) pieveica Edgaru Toču/Gustavu Auziņu (29.).
Pļaviņš/Fokerots cīņā par pirmo vietu grupā tiksies ar austriešiem Filipu Valleru un Moricu Prištaucu-Telsnigu (13.), kuri ar 2-0 (23:21, 21:13) pārspēja vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Pfrecšneru (20.), bet Točs/Auziņš cīņā par iekļūšanu izslēgšanas mačos tiksies ar vāciešiem.
Grupu uzvarētāji uzreiz iekļūs izslēgšanas spēļu turnīra otrajā kārtā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji sacensības turpinās "play-off" pirmajā kārtā.
Gan vīriešu, gan sieviešu turnīrā uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone.
Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas.
Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.