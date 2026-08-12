Losandželosas “Lakers” pārdoti par rekordlielu summu
Leģendārais NBA klubs Losandželosas “Lakers” pārdots uzņēmējam Džošam Kušneram un “Disney” vadītājam Bobam Aigeram par 12,5 miljardiem ASV dolāru (aptuveni 10,7 miljardi eiro), ziņo ESPN.
Darījums kļūs par visu laiku dārgāko profesionālā sporta kluba pārdošanu. Iepriekšējais rekords piederēja tiem pašiem “Lakers” – pērn kluba kontrolpaketi par aptuveni 10 miljardiem dolāru iegādājās Marks Volters.
Kušners un Aigers sākotnēji bija iesaistīti Lasvegasas NBA komandas izveides procesā, taču vēlāk nolēma izteikt piedāvājumu par “Lakers” iegādi.
“Kā ilggadēji NBA fani esam ārkārtīgi pagodināti par iespēju kļūt par Losandželosas ‘Lakers’ pārvaldītājiem,” paziņojumā sacīja Kušners un Aigers. Viņi uzsvēra, ka vēlas turpināt komandas tradīcijas, cīnīties par augstākajiem mērķiem un rūpēties par kluba faniem un Losandželosas pilsētu.
Darījumam vēl jāsaņem NBA valdes apstiprinājums, un šis process var ilgt vairākas nedēļas.
Volters, kurš “Lakers” kontrolpaketi iegādājās tikai pērn, norādīja, ka kluba īpašnieka statuss bijis viens no lielākajiem pagodinājumiem viņa dzīvē.
“‘Lakers’ pieder Losandželosai, un es esmu pārliecināts, ka labākais vēl ir priekšā,” viņš sacīja.
Dārgākie profesionālā sporta klubu darījumi
- “Lakers” – 12,5 miljardi ASV dolāru (2026)
- “Lakers” – 10 miljardi ASV dolāru (2025)
- NFL klubs Sietlas “Seahawks” – 9,6 miljardi (2026)
- NBA klubs Bostonas “Celtics” – 6,1 miljards (2025)
- NFL klubs Vašingtonas “Commanders” – 6,05 miljardi (2023)
Kušners ir riska kapitāla uzņēmuma “Thrive Capital” dibinātājs un viens no veselības aprūpes uzņēmuma “Oscar Health” vadītājiem. Viņš ir arī ASV prezidenta Donalda Trampa znota Džareda Kušnera brālis.
Kušneram pašlaik pieder mazākuma daļa citā NBA klubā Maiami “Heat”, un pirms “Lakers” darījuma viņam šī daļa būs jāpārdod.
Savukārt Aigers šogad beidza savu otro termiņu “Disney” vadītāja amatā. Kopā ar sievu viņš ir arī NWSL kluba Losandželosas “Angel City FC” kontrolpaketes īpašnieks.