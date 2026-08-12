51 hokejists sadalīts divās Latvijas U-20 komandās cīņai par vietu izlasē
51 jaunais hokejists pārstāvēs divas Latvijas U-20 izlases Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta kausa izcīņā, trešdien paziņoja LHF.
Latvijas U-20 hokeja izlases galvenais treneris Artis Ābols ir nosaucis abu Latvijas izlašu sastāvu LHF prezidenta kausa izcīņai. Pavisam turnīram ir pieteikts 51 Latvijas spēlētājs - seši vārtsargi, 16 aizsargi un 29 uzbrucēji.
Latvijas U-20 izlases kandidāti pirms LHF prezidenta kausa aizvadīja septiņu dienu treniņus Daugavas ledus hallē, kā arī divas savstarpējās pārbaudes spēles.
Dažādu apsvērumu dēļ U-20 izlases treniņnometnē un LHF prezidenta kausa izcīņā šogad nepiedalās Alberts Šmits, Olivers Mūrnieks, Roberts Naudiņš, Roberts Gasūns, Daniels Serkins, Rolands Naglis, Edvards Laganovskis un Ričards Lisovskis.
Trešajā LHF prezidenta kausa izcīņā, kas no 13. augusta līdz 16. augustam norisināsies "Inbox.lv" ledus hallē Piņķos, piedalīsies divas Latvijas U-20 kandidātu izlases - "bordo" un "baltā", Somijas pēc spēka otrās - "Mestis" - līgas klubs Turku "TuTo", Latvijas čempione "Mogo"/"Rīgas Stradiņa Universitāte" ("Mogo"/RSU), vicečempione "Zemgale"/"Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte" ("Zemgale"/LBTU) un Francijas U-20 izlase.
Sešas komandas tiks sadalītas divās apakšgrupās. Sākumā vienības izspēlēs mačus savās apakšgrupās, bet pēc tam notiks cīņas par vietām.
Vienā grupā spēlēs Latvijas U-20 izlases kandidātu "baltā" komanda, "Mogo"/RSU un Francijas U-20 izlase, bet otrā grupā spēkiem mērosies "bordo" komanda, "TuTo" un "Zemgale"/LBTU.
Pērn turnīrā triumfēja Latvijas U-20 "baltā" komanda, bet 2024. gadā - Somijas klubs "TuTo".
Sezonas galvenais starts Latvijas U-20 izlasei būs pasaules U-20 čempionāts elites divīzijā, kas decembra beigās un janvāra sākumā notiks Kanādā.
Latvijas U-20 izlases spēlētāju sadalīšana divās komandās turnīra laikā ļaus treneru kolektīvam izvērtēt plašu izlases kandidātu loku.
Turnīra gaitā U-20 treneru kolektīvs varēs veikt sastāva rokādes, nepieciešamības gadījumā spēlētājus mainot starp abām komandām. Līdz ar to spēlētāju sadalījums komandās turnīra laikā var tikt mainīts.
Tiešraidē LHF prezidenta kausa izcīņas spēles varēs vērot tīmekļa vietnē "latvijashokejs.tv".
Pērn turnīrā triumfēja Latvijas U-20 "baltā" komanda, bet 2024. gadā - Somijas klubs "TUTO".
LHF Prezidenta kausa izcīņa ir ikgadējs pirmssezonas turnīrs, kura galvenais mērķis ir Latvijas U-20 izlasei kvalitatīvi sagatavoties pasaules čempionātam elitē, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa spēļu praksi arī Latvijas klubiem un ārvalstu komandām.
Sezonas galvenais starts Latvijas U-20 izlasei būs pasaules U-20 čempionāts elites divīzijā, kas decembra beigās un janvāra sākumā notiks Kanādā.
Latvijas U-20 hokeja izlašu kandidāti:
vārtsargi - Regnārs Capars ("Mora", Zviedrija), Ivans Kufterins, Ilja Ņikitins (abi - Sūfolsas "Stampede", USHL, ASV), Tomass Rutulis (Dubjūkas "Fighting Saints", USHL, ASV), Emīls Vītols (Mikeli "Jukurit", Somija), Patriks Plūmiņš (Šikutimi "Sagueneens", QMJHL, Kanāda);
aizsargi - Oskars Lūks (Prinsalbertas "Raiders", OHL, Kanāda), Kristians Bērziņš, Adrians Bērziņš (abi - "Liepājas hokeja komanda"), Markuss Ansons ("Peninsula Panthers", VIJHL, Kanāda), Reinis Auziņš ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Grandāns ("Tampa Bay Juniors", NCDC, ASV), Jānis Placēns (Litvīnovas "Verva", Čehija), Reinholds Circenis ("Česke Budejovice", Čehija), Sanders Ralfs Krūmiņš ("Young Lions", Šveice), Tomass Erdmanis-Hermanis ("Watertown Shamrocks", NAHL, ASV), Valters Būdenieks (bez kluba), Krišjānis Sārts, Herberts Laugalis (abi - "Blackfalds Bulldogs", BCHL, Kanāda), Leonards Grundmanis ("Charlottetown Islanders", QMJHL, Kanāda), Artūrs Masaļskis ("Haukat", Somija), Adrians Kļaviņš ("Zemgale"/LBTU);
uzbrucēji - Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Roberts Stāmurs ("Krefeld", Vācija), Jānis Daugulis (bez kluba), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija), Rūdolfs Bērzkalns ("Muskegon Lumberjacks", USHL, ASV), Martins Klaucāns ("Flint Firebirds", OHL, Kanāda), Roberts Polis ("Trail Smoke Eaters", BCHL, Kanāda), Ernests Lūsītis (bez kluba), Kārlis Tamenieks ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts Miglāns ("Kolner", Vācija), Dāvids Daņilovs, Timurs Mališevs (abi - Jihlavas "Dukla", Čehija), Artis Skrebels (bez kluba), Daniels Reidzāns ("Biel-Bienne Spirit", Šveice), Kristofers Jaks (bez kluba), Raitis Riekstiņš ("Timra", Zviedrija), Magnuss Avotiņš ("Blackfalds Bulldogs", BCHL, Kanāda), Martins Bārtulis ("New Jersey Titans", NAHL, ASV), Kārlis Flugins ("Sport", Somija), Maksims Saperins, Ričards Rutkis (abi - "Alberni Bulldogs", BCHL, Kanāda), Ernests Krūmiņš (bez kluba), Kristiāns Utnāns ("Sherwood Crusaders", BCHL, Kanāda), Gustavs Spīgulis (bez kluba),
Ričards Tralmaks ("NJ Hitmen", NCDC, ASV), Kristers Obuks ("Chilliwack Chiefs", BCHL, Kanāda), Henrijs Upenieks ("Minnesota Wilderness", NAHL, ASV), Ralfs Latvens (Turku "TuTo", Somija), Rainers Belovs ("Nordic Hockey Academy", Austrija).