Markusa Jahoviča divi tālmetieni galotnē ieved Latvijas U-16 izlasi cīņā par Eiropas čempionāta medaļām
U-16 Eiropas čempionāta pusfinālā šodien, 12. augustā, iekļuva Latvijas U-16 izlase, kas spraigā spēlē apspēlēja Grieķijas vienaudžus.
Latvijas U-16 basketbolisti uzvarēja ar 92:80 un tādējādi nodrošināja vietu Eiropas čempionāta pusfinālā. U-16 izlase šo fāzi Eiropas čempionātos sasniegusi tikai otro reizi vēsturē. 2014. gadā turnīrā Latvijā tika izcīnīts sudrabs.
Par spēles varoni kļuva Markuss Jahovičs. 2:11 minūtes līdz pamatlaika beigām Grieķija pietuvojās līdz divu punktu starpībai (80:82), kas lika Edijam Šleseram pieprasīt minūtes pārtraukumu. Pēc tā Jahovičs ar diviem tālmetieniem ļāva Latvijai veikt izšķirošo izrāvienu, kam vēlāk viņš pievienoja vēl četrus soda metienus.
Tieši Jahovičs ar 29 punktiem kļuva par Latvijas izlases rezultatīvāko basketbolistu. Viņš spēlē trāpīja piecus no septiņiem divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un realizēja visus septiņus soda metienus. Gūtajiem punktiem Jahovičs pievienoja četras piespēles un trīs atlēkušās bumbas.
Ne pirmo spēli iespaidīgu "double-double" iekrāja Bendžamins Jānis Beruē, kuram 24 gūtie punkti, 14 atlēkušās bumbas un pieci bloķētie metieni. Viņam lielākā efektivitāte komandā - 40, kamēr Jahovičam 30. Ar 11 punktiem izcēlās Gustavs Vilcāns un Markuss Aleksandrovs.
Spēle bija saspringta no sākuma līdz beigām. Pirmajā ceturtdaļā Grieķija iekrāja pārsvaru, tās lielākajam sasniedzot 13 punktu vadību. Otrajā ceturtdaļā Latvija pakāpeniski atspēlējās un pat pārņēma vadību, ko nostiprināja pēc puslaika. Arī noslēdzošajās desmit minūtēs Latvija bija vadībā, ko izdevās laimīgi nosargāt.
Grieķijas izlasē ar 21 punktu par rezultatīvāko kļuva Jorgoss Monama, bet 14 punktus iemeta grieķu basketbola leģendas un vīriešu izlases trenera Vasiļa Spanuļa dēls Jannis.
Latvija pusfinālā spēkosies pret Spāniju, kas dienas pirmajā pusfinālā ar 84:76 apspēlēja Poliju. Abas komandas savstarpēji aizvadīja pārbaudes spēli Baltijas kausa ietvaros, uzvarot spāņiem.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).