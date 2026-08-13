Jaunas privātmājas cenā! Zināms, cik Andrejs Gražulis vēl nav saņēmis par izlasē gūto savainojumu
Andrejs Gražulis šonedēļ ar mediju starpniecību paziņoja, ka neizmaksātas apdrošināšanas dēļ par gūto traumu Eiropas čempionātā viņš dalībai vīriešu izlasē visdrīzāk liek punktu. Jauns.lv ieguvis neoficiālu informāciju, cik vērta ir viņa apdrošināšanas polise, cik daudz viņš ir un vēl nav līdz šim saņēmis.
Jau ziņots, ka Andrejs Gražulis paziņojis, ka visdrīzāk Latvijas vīriešu basketbola izlasē vairs nespēlēs. Par iemeslu kļuvis 2025. gada Eiropas čempionātā pret Serbiju gūtā pēdas trauma, kas lika izlaist visu iepriekšējo sezonu un sarežģīto apdrošināšanas atlīdzības gadījumu.
Kāda ir FIBA sistēma ar spēlētāju apdrošināšanām?
Spēlējot izlasē, basketbolisti tiek apdrošināti pēc FIBA (Starptautiskās Basketbola federācijas) noteikumiem. FIBA apdrošināšanas programma aizsargā nacionālo komandu spēlētājus un viņu klubus, nodrošinot nelaimes gadījumu, ķirurģisko izdevumu un nespēlēšanas segumu laikā, kad spēlētāji pildījuši oficiālus pienākumus izlasē.
Gūta savainojuma gadījumā izlases rindās nepieciešams dokumentēt un informēt par traumu un tās nopietnību. Pieteikuma formā jāiepievieno izraksti no slimnīcas par veiktajām operācijām vai citām manipulācijām, un ārsta izrakstu par traumas nopietnību. Ja tās dēļ basketbolistam ir dīkstāve no spēlēšanas klubā un tas nozīmē rehabilitāciju no traumas, tad jāiesniedz spēlētāja līgums, pēc kura tiek aprēķināta izmaksājamā apdrošināšanas summa.
Prasību izskata FIBA izvēlētā apdrošināšanas kompānija, kas atskaita pašriska periodu (21 diena) un no tā uzsāk aktīvo kompensācijas izmaksu. Ja ārstēšanās no traumas, kā tas bija Andreja Gražuļa gadījumā, ilgst vairākus mēnešus, esošos medicīniskos rēķinus un rehabilitācijas kvītis var iesniegt pakāpeniski ar vienu un to pašu reģistrēto pieprasījuma numuru. Sākotnēji tika ziņots, ka Andrejam atlabšana no traumas varētu prasīt ap četriem līdz pieciem mēnešiem.
Andrejs Gražulis pagājušajā vasarā noslēdza līgumu ar Turcijas klubu Ankaras “Turk Telekom”, taču pēc gūtas traumas šis līgums tika anulēts. Iemesls? Gražulis nebija izgājis medicīniskās pārbaudes pirms turnīra sākuma, kas deva juridisko pamatu “Turk Telekom” bez jebkādām kompensācijām anulēt pušu sadarbību.
Cik daudz Andrejs Gražulis jau saņēmis?
Tas nozīmēja, ka apdrošināšanas gadījumā izskatīts par 2024./2025. gada sezonu spēkā esošo līgums, kas arī tika apdrošināts pirms Eiropas čempionāta. Tā laikā viņš atradās Boloņas “Virtus” sistēmā, sezonu īrē gan pabeidzot Badalonas “Joventut”.
Pēc Jauns.lv rīcībā esošas neoficiālās informācijas šī līguma vērtība sasniedz ap 380 tūkstošiem eiro. Tas nozīmē, ka, izlaižot sezonu, arī šī līguma pilnu summu Andrejs Gražulis pretendē saņemt kā apdrošināšanas kompensāciju un, kā jau atzina Kaspars Cipruss, ap 37% no šīs summas viņš jau ir saņēmis. Pēc publiski un neoficiāli pieejamajiem datiem iespējams aprēķināt, cik daudz Latvijas spēka uzbrucējam jau samaksāts.
Latvijas Basketbola savienības (LBS) valdes protokoli ļauj ielūkoties par diviem publiski pieejamajiem lēmumiem par izmaksām Andrejam Gražulim. 2025. gada 23. decembrī LBS prezidents Raimonds Vējonis informē, ka, ņemot vērā Andrejam Gražulim spēkā neesošu līgumu ar klubu un iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nepieciešams segt pašrisku jeb apdrošināšanas polisē norādīto zaudējumu daļu, kas saskaņā ar FIBA apdrošināšanas kārtības noteikumiem un aprēķinu uz 2025. gada 23. decembri sastādīja 20 135,00 EUR, ieskaitot nodokļus. Protokolā norādīts, ka gala maksājums būs zināms, kad apdrošināšanas gadījumu slēgs. Par šādas summas izmaksu nobalsoja visi pieci klātesošie valdes locekļi, un vēlāk, pēc Jauns.lv rīcībā esošās informācijas Andrejam Gražulim tika pārskaitīti 15 000,67 EUR, bet 5134,33 tika nomaksāts nodokļos.
Savukārt šī gada 3. jūnijā LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss valdi informējis par tā paša mēneša pirmajā datumā saņemtu iesniegumu no Andreja Gražuļa par “EuroBasket 2025” laikā gūtās traumas ārstēšanas un rehabilitācijas izdevumiem, ko nesedz FIBA apdrošināšana. Iesniegtā summa bija 36 860,00 EUR pēc nodokļiem, par tās piešķiršanu Gražulim pēc LBS statūtu 4.4.2.15 apakšpunktu nobalsoja visas piecas sēdē balstiesīgās personas, bet pēc Jauns.lv neoficiālās informācijas šo summu basketbolistam organizācija pārskaitīja 5. jūnijā, turklāt vēl papildus bija jānomaksā 12 616,51 eiro nodokļos. Tas nozīmē, ka LBS Gražulim par gūto traumu Eiropas čempionātā izmaksājusi 51 860,67 eiro vērtu atlīdzību pēc nodokļiem (69 611,51 pirms nodokļiem).
Tas gan nav viss. Šī gada janvārī atlīdzības daļu Gražulim pēc neoficiālas informācijas pārskaitījusi FIBA apdrošināšanas programmas izvēlētā kompānija - gandrīz 89 tūkstošu eiro apmērā. Tādā veidā līdz šim Gražulis par gūto traumu Eiropas čempionātā, kas lika viņam izlaist visu sezonu, jau iekasējis nedaudz virs 140 tūkstošiem eiro. Ja sarēķina, ka Gražuļa apdrošinātais uz Eiropas čēmpionāta laiku sezonas līgums lēsts 380 tūkstošu eiro vērtībā, bet līdz šim viņam samaksāti 140 tūkstoši, tad tie ir 37% no kopējās vērtības, kā publiski minējis LBS ģenerālsekretārs. Tas nozīmē, ka Gražulim no FIBA programmas apdrošināšanas kompānijas vēl jāsaņem aptuveni 240 tūkstoši eiro.
Un arī tas nav viss. Jauns.lv zināms, ka par izcīnīto 12. vietu Eiropas čempionātā katram izlases spēlētājam Latvijas Basketbola savienība pirmo reizi izmaksājusi prēmijas 15 000 eiro apmērā pirms nodokļiem. Tas attiecies arī uz Andreju Gražuli, kurš atradās sastāvā un piedalījās pirmajās trijās spēlēs līdz liktenīgajai traumai.
Nākamajā sezonā Gražulis atgriezīsies jau sev zināmajā Itālijā un pārstāvēs “Cantu” komandu. Latvijas izlases sastāvā viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos un vienā Pasaules kausā.