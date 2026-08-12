Andrejs Gražulis paziņo par iemeslu, kura dēļ visdrīzāk Latvijas izlasē vairs nespēlēs
2025. gada Eiropas čempionātā spēlē pret Serbiju gūtā trauma kļuvusi par pagrieziena punktu Andreja Gražuļa pieejamībā Latvijas basketbola izlasei, paziņojis pats spēlētājs.
Pagājušā gada Eiropas čempionātā spēles ievadā pret Serbiju traumā iedzīvojās Gražulis. Viņam konstatēja pēdas traumu, kā ārstēšanai Latvijā tika veikta operācija.
2025. gada vasarā Gražulis bija noslēdzis līgumu ar Ankaras "Turk Telekom", taču pēc savainojuma līgums no komandas puses tika anulēts. Spēka uzbrucējs izlaida visu iepriekšējo sezonu, kas raisīja spekulācijas par viņa karjeras turpinājumu gan izlasē, gan vispār. Šovasar noskaidrojās, ka Gražulis karjeru turpinās Itālijā, bet izlases kandidātu vidū viņš neatradās nedz jūnija, nedz augusta logos.
Izlases jaunais direktors un bijušais kapteinis Dairis Bertāns publiski skaidroja, ka ar Andreju valstsvienības kontekstā rēķinoties, un viņa neizsaukšanu uz izlasi vairāk skaidroja ar izlaisto gadu. Šāda teorija gan tika publiski apšaubīta no Gražuļa sievas Sandas puses, kura sociālajā tīklā "Threads" rakstīja. "Atceramies, ka ne vienmēr tas, ko lasām internetā, ir patiesība, īpaši, ja galvenais nespēlēšanas iemesls tiek noklusēts."
Plašākus komentārus viņa gan nesniedza, taču pats basketbolists portālam "Delfi" atklājis aizkulises, par kurām ieminējies vēl vasarā bija jaunais galvenais treneris Jānis Gailītis. "Tur tas stāsts ir garāks un sarežģītāks, tur ir iesaistīšanas ar apdrošināšanām. Jo katrs spēlētājs, kurš dodas uz izlasi, tiek apdrošināts, lai traumas gadījumā viņš turpinātu saņemt tieši tādu pašu algu, kāda tika saņemta klubā.Pašlaik fakts ir tāds, ka Andreju ir ļoti grūti apdrošināt – jo viņš ir tā kā jauns BMW vadītājs, OCTA viņam šodien būtu ļoti dārga, bet KASKO vēl dārgāka," jūnijā sarunā LETA teica Gailītis.
""Gads ir pagājis un man ir izmaksāta tikai maza daļa no apdrošināšanas summas. Ik pa laikam esmu interesējies par to, taču bez panākumiem. Beidzot viss ir aprēķināts, tas bija jāgaida kādu laiku. Negribu atklāt, par kādu summu ir runa, bet tā ir pietiekami liela," pauda basketbolists, kurš izteicās, ka šī iemesla dēļ visdrīzāk noslēdzis karjeru valstsvienībā.
"Gadi rit, un es negribu, lai šāds gads atkārtotos. Saprotu, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas (FIBA) lietas, kuras Latvijas Basketbola savienība (LBS) nekādi nevar ietekmēt. Bet es uz to vairs neparakstos," turpināja spēka uzbrucējs. "Galu galā es neesmu ar viņiem slēdzis apdrošināšanas polisi – tā ir LBS noslēgta polise. Diemžēl, tajā galā [FIBA] ir liels bardaks, un viņi paši to atzinuši. Neredzu, ka to varētu ātri atrisināt."
Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss pauda, ka situācija ap Andreja Gražuļa lietu ir sarežģītāka. "Kad Andrejs guva traumu mačā pret Serbiju, viņam vēl nebija izietas medicīniskās pārbaudes Turcijas klubā, lai gan viņš to varēja izdarīt kopš līguma noslēgšanas brīža jūlijā." Līdz ar to klubs bija juridiski tiesīgs pārtraukt līgumu, ko arī izdarīja. Savukārt Gražulis apdrošināts bija no iepriekšējā līguma, respektīvi, kas bija slēgts ar Boloņas "Virtus".
"Viņš saņems visu summu, kas bija līgumā, viņš neko nezaudēs. Vienkārši FIBA šajā gadījumā čakarējas – tā ir vienīgā problēma. Bet tūlīt viss būs sakārtots, kuru katru brīdi naudai jābūt viņa kontā," rezumēja Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs.
Nesen par karjeras beigām paziņoja arī Aigars Šķēle, kurš arīdzan laiku izlasē noslēdza ar smagu savainojumu. Savukārt šovasar viens pēc otru dažādu apsvērumu dēļ izlasē atteikušies spēlēt Kristaps Porziņģis (aizliedzis Goldensteitas "Warriors"), Rodions Kurucs, Artūrs Žagars, Rolands Šmits, bet Dāvis Bertāns paziņoja par karjeras beigām.
Andrejs Gražulis Latvijas izlases sastāvā spēlējis divos Eiropas čempionātos un vienā Pasaules kausā. Tieši tajā, kurā tika izcīnīta augstā piektā vieta, viņam produktīvākie statistikas rādītāji - 14,4 punkti spēlē un 3,8 atlēkušās bumbas.