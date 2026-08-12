Peldētāja Ieva Maļuka ar jaunu Latvijas rekordu iekļūst desmitniekā Eiropas čempionāta 400 metru kompleksajā stilā
Latvijas peldētāja Ieva Maļuka trešdien Parīzē notiekošajā Eiropas čempionātā ieņēma desmito vietu 400 metru kompleksā peldējuma sacensībās.
Priekšsacīkstēs Maļuka distanci veica četrās minūtēs un 48,50 sekundēs, kas deva desmito vietu 14 peldētāju konkurencē un otrās rezervistes vietu finālā. Sev piederošo Latvijas rekordu Maļuka uzlaboja par 1,26 sekundēm.
Citiem Latvijas peldētājiem trešdien Parīzē notiekošajā Eiropas čempionātā neizdevās pārvarēt priekšsacīkšu kārtu 100 metru tauriņstila distancē.
Ārons Roderts finišēja pēc 55,57 sekundēm, Ronens Kermans uzrādīja laiku 55,95 sekundes, bet Dmitrijs Tolstihs - 56,08 sekundes. Latvijas peldētāji ierindojās attiecīgi 60., 63. un 64. vietā 66 sportistu konkurencē.
11. augustā Latvijas rekordu peldējumā uz muguras laboja Nikolass Deičmans. Viņš 200 metros uz muguras distanci veica divās minūtēs 00,54 sekundēs, pašam piederošo rekordu labojot par 64 sekundes simtdaļām. Ar sasniegto rezultātu Deičmans priekšpeldējumu kopvērtējumā ierindojās 32. vietā starp Eiropas labākajiem peldētājiem.
Latviju čempionātā pārstāv Ieva Maļuka, Jānis Deivs Dzirkalis, Nikolass Deičmans, Ārons Roderts, Kristians Brenčs, Kristaps Čilipāns, Dmitrijs Tolstihs, Emīls Krampe, Donats Dragasjus, Ronens Kermans un Valērijs Čurgelis.
Eiropas čempionāts noslēgsies svētdien.