Portugāļu futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu slepus apprecējies
Futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu un viņa ilggadējā mīļotā Džordžīna Rodrigesa oficiāli kļuvuši par vīru un sievu. Pāris priecīgos jaunumus atklājis sociālajos tīklos, publicējot pirmo fotogrāfiju pēc laulībām.
Attēlā Ronaldu un Rodrigesa redzami baltos tērpos, viņu rokas novietotas viena uz otras, demonstrējot zelta laulību gredzenus. Uz Džordžīnas rokas joprojām redzams arī iespaidīgais saderināšanās gredzens.
Kā vēsta ārvalstu mediji, 41 gadu vecais Ronaldu un 32 gadus vecā Rodrigesa 11. augustā salaulājušies civilā ceremonijā Kaškaišā, Portugālē.
Zīmīgi, ka kāzu datums pārim ir īpaši simbolisks – tieši pirms gada, 2025. gada 11. augustā, Džordžīna publiski paziņoja par abu saderināšanos.
Pāra publicētais kāzu foto acumirklī izraisīja milzu interesi. Pirmajās aptuveni 20 minūtēs ieraksts bija saņēmis jau vairāk nekā divus miljonus atzīmju “Patīk”, bet komentārus piepildīja apsveikumi no faniem visā pasaulē.
“Novēlu jums visskaistāko laulības dzīvi,” rakstīja kāds sekotājs. Citi piebilda: “Laimīgu kopdzīvi jums abiem!” un “Mūsu GOAT! Apsveicam!”
Ronaldu un Rodrigesa ir kopā kopš 2016. gada. Abi izveidojuši kuplu ģimeni un audzina bērnus. Ronaldu vecākais dēls Krištianu juniors piedzima 2010. gadā, bet 2017. gadā pasaulē nāca dvīņi Mateo un Eva. Tā paša gada novembrī Ronaldu un Džordžīna sagaidīja savu pirmo kopīgo meitu Alanu.
2022. gada aprīlī ģimene piedzīvoja smagu zaudējumu – gaidot dvīņus, dzemdību laikā nomira viņu dēliņš Angels, bet viņa dvīņumāsa Bella izdzīvoja.
Par abu attiecību sākumu Rodrigesa iepriekš stāstījusi arī Netflix seriālā “I Am Georgina”. Viņa atcerējās, ka laikā, kad strādājusi veikalā, Ronaldu mēdzis ierasties viņai pakaļ ar luksusa automašīnām, tostarp “Bugatti”, izraisot milzu pārsteigumu viņas kolēģu vidū.
Pēc gandrīz desmit kopā pavadītiem gadiem un gadu ilgas saderināšanās pāris tagad attiecībās spēris nākamo soli – Krištianu Ronaldu un Džordžīna Rodrigesa ir precējušies.