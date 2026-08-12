Ostapenko pāri ar taivānieti Sje dramatiskā cīņā netiek Toronto "WTA 1000" dubultspēļu turnīra finālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sje otrdien piedzīvoja zaudējumu Toronto "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālā.
Turnīrā ar piekto numuru izsētais pāris Ostapenko/Sje cīņā par vietu finālā ar 1-6, 6-4, 8:10 piekāpās itālietei Sārai Errani un amerikānietei Nikolai Meliharai-Martinesai (3.). Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 390 WTA dubultspēļu ranga punktus.
WHO WILL WIN THE MATCH 👀— wta (@WTA) August 11, 2026
Su-Wei Hsieh & Jelena Ostapenko take the second set against Errani/Melichar-Martinez. #NBO26 pic.twitter.com/WMCISWARkJ
Spēle ilga pusotru stundu. Pirmajā setā Ostapenko/Sje četras reizes tika nobreikotas, kā rezultātā pārliecinošs zaudējums (1-6). Otrajā setā pie rezultāta 4-4 Ostapenko ar Sje lauza pretinieču servi, vēlāk pie savā sāktajā geimā uzvarot setu ar trešo setbumbu. Trešajā setā, kurā spēle ilga līdz desmit uzvarētiem punktiem, pretinieces nonāca vadībā ar 8:4, taču Ostapenko ar Sje atspēlējās (8:8). Pēdējās divas izspēles uzvarēja pretinieces.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko/Sje ar 6-2, 6-2 pieveica grieķieti Mariju Sakari un Donnu Vekiču no Horvātijas, otrajā kārtā ar 6-4, 7-6 (7:1) pārspēja Ulriki Eikeri no Norvēģijas un amerikānieti Kvinu Glīsoni, bet ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 6-4 uzvarēja amerikānieti Enu Li un Dānijas tenisisti Klāru Tausoni.
Ostapenko vienspēļu turnīrā no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā kārtā pie rezultāta 0-6, 0-4 nepabeidza spēli ar ķīnieti Džanu Šuai. Turnīrs Toronto norisinās cietā seguma kortos.