Latvijas dueti starp turnīra favorītiem. Sāksies Eiropas čempionāts pludmales volejbolā
Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots un Edgars Točs/Gustavs Auziņš šodien Polijas pilsētā Stare Jablonkos aizvadīs pirmās Eiropas čempionāta spēles.
Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones Graudiņa un Samoilova pirmajā A grupas spēlē plkst. 10.50 pēc Latvijas laika tiksies ar igaunietēm Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu (32.), bet vīriešu sacensību D grupas spēlē plkst. 14.30 ar ceturto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots spēlēs ar Toču un Auziņu (29.).
Pasaules rangā Graudiņa/Samoilova pēc pagājušajā nedēļā izcīnītās otrās vietas Hamburgas profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīrā ir otrās aiz Brazīlijas pāra Rebeka Kavalkanti/Karola Salgadu. Ar igaunietēm Graudiņa un Samoilova ziemā aizvadīja kopīgu treniņnometni.
Uzvarētājas spēlē par pirmo vietu grupā tiksies ar uzvarētāju mačā, kurā spēlēs ukrainietes Valentina Davidova un Anhelina Hmiļa (16.), kā arī spānietes Sofija Isuskisa un Tanja Moreno (17.).
"Mēs gribam izcīnīt medaļu," pirms došanās uz Poliju neslēpa Graudiņa, kura ar pārinieci jau kopš sezonas sākuma ir uzsvērušas, ka tieši Eiropas čempionāts šogad viņām ir sezonas svarīgākās sacensības. "Iepriekšējos trīs gadus mums nav izdevies sasniegt labāko četrinieku," saka Graudiņa. "Pirmais mērķis ir sasniegt ceturtdaļfinālu, bet pēc tam - cīnīties par vietu trijniekā."
Arī Pļaviņš un Fokerots Polijā ir ieradušies kā pasaules ranga otrās vietas īpašnieki, rangā piekāpjoties vien zviedriem Jākobam Heltingam-Nilsonam un Elmeram Andešsonam. Pļaviņam un Fokerotam šosezon veiksmīgi ir izvērtušies "Elite 16" turnīri Brazīlijā, kur sezonas sākumā divreiz tika izcīnītas bronzas medaļas, bet pirms pāris nedēļām Riodežaneiro pirmo reizi šāda ranga sacensībās izdevās arī uzvarēt, pēc tam ieņemot trešo vietu Hamburgā.
Dueti Pļaviņš/Fokerots un Točs/Auziņš ikdienā ir treniņu partneri, kopīgi izcīnot arī Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Nāciju kausu un nodrošinot Latvijai papildu kvotu dalībai Eiropas čempionātā. Točs kopā ar Auziņu pagājušajā nedēļā nepārvarēja Hamburgas BPT "Elite 16" turnīra kvalifikāciju, bet pēc tam ieņēma trešo vietu Latvijas čempionāta finālposmā.
Latviešu spēles uzvarētāji cīņā par pirmo vietu grupā tiksies ar uzvarētājiem duelī, kurā spēkus mēros austrieši Filips Vallers un Morics Prištaucs-Telsnigs (13.) un vācieši Pauls Hennings un Lukass Pfrecšners (20.).
"Pēdējās sezonās esam pierādījuši, ka varam cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Ir komandas, pret kurām vēl neesam spēlējuši, bet visas pārējās vadošās vismaz vienu reizi esam apspēlējuši, tāpēc viss ir iespējams," saka 41 gadu vecais Pļaviņš.
Grupu uzvarētāji uzreiz iekļūs izslēgšanas spēļu turnīra otrajā kārtā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji sacensības turpinās "play-off" pirmajā kārtā. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīrā uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā.
Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempionēm jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā, bet pašu pirmo zelta medaļu Latvijai 2009. gadā izcīnīja Inguna Minusa un Inese Jursone. Eiropas čempionātā 2015. gadā uzvarēja Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, bet 2024. gadā - Pļaviņš un Fokerots. Vēl četras reizes latvieši ir izcīnījuši sudraba godalgas, bet vienu reizi ir tikuši pie bronzas. Eiropas čempionāts Stare Jablonkos beigsies svētdien.