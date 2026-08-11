Izmantojot galvenā favorīta Džeikobsa traumu, briti Gleivs un Azu dominē 100 metru sprintā Eiropas vieglatlētikas čempionātā
Lielbritānijas vieglatlēti Romels Gleivs un Džeremaija Azu otrdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā svinēja dubultuzvaru 100 metru sprintā.
Jamaikā dzimušais Gleivs uzvarēja ar rezultātu 10,09 sekundes, pirms diviem gadiem Romā izcīnīto bronzas medaļu nomainot ar zelta godalgu. Azu finišēja 10,16 sekundēs, bet trešais bija Vācijas sportists Ovens Anzā (10,19 sekundes).
Traumu skrējiena pirmajā pusē guva galvenais favorīts no Itālijas Lamonts Marcels Džeikobss, kurš šajā distancē uzvarēja divos iepriekšējos čempionātos.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.