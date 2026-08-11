"Tāllēkšanas karalis" Miltiadis Tentoglu triumfē ceturtajā Eiropas vieglatlētikas čempionātā pēc kārtas
Divkārtējais olimpiskais čempions grieķis Miltiadis Tentoglu otrdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā ceturto reizi pēc kārtas uzvarēja tāllēkšanā.
Pasaules sezonas līderis Tentoglu līdera godu atguva ceturtajā mēģinājumā, kad aizlēca 8,44 metrus. Līdz tam ar otrajā mēģinājumā sasniegto rezultātu 8,29 vadībā bija šveicietis Zimons Ehammers.
Tentoglu atlikušos divus mēģinājumus neizmantoja, bet Ehammers rezultātu uzlabot nespēja.
Tentoglu, kurš ir arī 2023. gada pasaules čempions, arī pārējos trīs lēcienos pārsniedza astoņu metru atzīmi, aizlecot attiecīgi 8,27, 8,19 un 8,27 metrus.
Trešo vietu ar pēdējā lēcienā sasniegto rezultātu 8,26 metri izcīnīja Bulgārijas tāllēcējs Božidars Sarabojukovs.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.