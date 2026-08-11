Sekundes tūkstošdaļa! Nīderlandiete Visere fotofinišā uzvar Eiropas vieglatlētikas čempionāta 100 metru barjerskrējienā
Nīderlandiete Nadine Visere otrdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja 100 metru barjerskriešanā.
Visere šajā disciplīnā Nīderlandei izcīnīja pirmo medaļu 27 Eiropas čempionātu vēsturē. Viņa uzvarēja ar rezultātu 12,67 sekundes, par vienu sekundes tūkstošdaļu apsteidzot 2022. gada Eiropas čempioni polieti Piu Skžišovsku, kura arī sasniedza šādu rezultātu, bet pēc fotofiniša izpētes saņems sudraba medaļu.
Trešo vietu ar rezultātu 12,73 izcīnīja francūziete Letisija Baptē, bet ceturtā palika pasaules čempione no Šveices Ditadži Kambundži (12,75 sekundes).
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.