Kristiāna Agule un Daniels Vilciņš izcīna septīto vietu Eiropas U23 čempionāta jaukto pāru sacensībā
Polijas pilsētā Vroclavā notikušo Eiropas U23 čempionātu šaušanā Latvijas sportisti noslēdza ar startiem jaukto pāru sacensībā šaušanā ar pistoli 25 metru distancē, kā arī SOLO sacensībās tranšejas stenda šaušanā.
Jaukto pāru sacensībā šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē labāko rezultātu no Latvijas komandām sasniedza Kristiāna Agule un Daniels Vilciņš. Latvijas pirmā komanda kvalifikācijas pirmajā kārtā ieguva 558 punktus un 14 komandu konkurencē ierindojās 9. vietā, kvalificējoties sacensību otrajai kārtai. Otrajā kvalifikācijas kārtā Agule un Vilciņš trīs sērijās kopā ieguva 279 punktus un astoņu komandu konkurencē ierindojās 7. vietā.
Latviju šajā disciplīnā pārstāvēja vēl divi pāri. Alise Dvarišķe un Dmitrijs Ivanovs kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 556 punktiem ierindojās 10. vietā. Savukārt Līva Krūmiņa un Kārlis Bleidelis ar 553 punktiem ieņēma 11. vietu.
Tranšejas stenda šaušanas SOLO sacensībās U23 vīriešiem Latviju pārstāvēja Mārtiņš Freimanis un Niklāvs Vēveris. Sacensību pirmajā kārtā sportisti aizvadīja savstarpējās cīņas, tomēr tālākai cīņai par augstvērtīgām vietām Latvijas sportisti nekvalificējās.