Ungārs Bence Halāss triumfē vesera mešanā Eiropas vieglatlētikas čempionātā, labojot valsts rekordu
Ungārs Bence Halāss otrdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā uzvarēja vesera mešanā. Halāss piektajā metienā sasniedza jaunu valsts rekordu un sezonas labāko rezultātu pasaulē 84,25 metri un pirmo reizi uzvarēja Eiropas čempionātā.
Viņa kontā iepriekš bija divas sudraba medaļas divos iepriekšējos Eiropas čempionātos un bronzas godalga 2018. gada Eiropas meistarsacīkstēs Berlīnē. Viņš ir izcīnījis arī trīs pasaules čempionātu bronzas medaļas, bet Parīzes olimpiskajās spēlēs finišēja otrais.
Otro vietu ar rezultātu 81,30 metri izcīnīja vācietis Merlins Hummels, bet trešais ar rezultātu 79,49 metri bija ukrainis Mihailo Kohans.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.