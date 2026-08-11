Itāliete Nadja Batokleti atkal nepārspēta Eiropas vieglatlētikas čempionāta 5000 metru skriešanā
Itālijas vieglatlēte Nadja Batokleti otrdien Eiropas vieglatlētikas čempionātā atkārtoti uzvarēja 5000 metru skriešanā. Pirms diviem gadiem Romā viņa uzvarēja 5000 un 10 000 metru distancēs.
Batokleti izšķirošo izrāvienu sāka 250 metrus pirms finiša, finišējot vienatnē ar rezultātu 15 minūtes un 37,84 sekundes.
Otro vietu ar rezultātu 15 minūtes un 39,98 sekundes izcīnīja spāniete Marta Garsija, bet trešā ar rezultātu 15 minūtes un 40,65 sekundes bija vēl viena Itālijas staiere Mikola Madžori.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet, sākot ar ceturtdienu, kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā - Valters Kreišs, 200 metru sprintā - Oskars Grava, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa soļošanā sacentīsies attiecīgi maratona un pusmaratona distancē.
Latvijas delegācijā ir iekļauti treneri Gints Palameiks, Mareks Ārents, Viktors Lācis, Ilmārs Saulgriezis, Andis Anškins un Modris Liepiņš un fizioterapeits Toms Zvonkovs.
Eiropas čempionāts Birmingemā beigsies svētdien.