Porziņģa "Warriors" NBA sezonu sāks pret "Lakers", pretiniekus pametušo Lebronu Džeimsu eksaminēs čempione "Knicks"
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Goldensteitas "Warriors" pirmo 2026./2027. gada sezonas spēli aizvadīs 21. oktobrī, izbraukumā tiekoties ar Losandželosas "Lakers", otrdien paziņoja NBA.
Pirmās jaunās sezonas pamatturnīra spēles notiks 20. oktobrī, kad Ņujorkas "Knicks" spēlētāji savā arēnā saņems pagājušās sezonas čempionu gredzenus un pie griestiem tiks uzvilkts čempionu karogs. Čempioni pirmajā mačā tiksies ar Lebrona Džeimsa pārstāvēto Filadelfijas "76ers".
Vēl pirmajā spēļu dienā Bostonas "Celtics" uzņems Detroitas "Pistons", bet NBA fināliste Sanantonio "Spurs" - Oklahomasitijas "Thunder".
"Warriors" pirmo 2026./2027. gada sezonas spēli aizvadīs nākamajā dienā, izbraukumā tiekoties ar Losandželosas "Lakers".
"Warriors" šosezon piedalīsies arī vienā no piecām spēlēm pirmajos Ziemassvētkos, kam NBA tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Šajā dienā spēles kopš 1947. gada tiks aizvadītas 79. reizi. 19. gadu pēc kārtas šajā dienā notiks piecas spēles.
Goldensteitas klubs 25. decembrī savā laukumā tiksies ar Nikolas Jokiča pārstāvēto Denveras "Nuggets".
Vēl šajā dienā "Knicks" mājās tiksies ar "Spurs", "Celtics" - ar Miami "Heat", "Lakers" - ar "76ers" un Minesotas "Timberwolves" - ar "Thunder".
Jau ziņots, ka Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarinājumu uz diviem gadiem.
Aizvadīto sezonu Porziņģis sāka Atlantas "Hawks" komandā, bet maiņas darījumā nonāca "Warriors" rindās.
32 spēlēs, 17 no tām aizvadot "Hawks" un 15 - "Warriors" rindās, Porziņģis vidēji 24 minūtēs spēlē guva 16,7 punktus, izcīnīja 5,2 atlēkušās bumbas, sakrāja 2,5 rezultatīvas piespēles un bloķēja 1,2 metienus. "Play-in" fāzē Porziņģis divos mačos guva attiecīgi 20 un 11 punktus, "Warriors" komandai pēc zaudējuma otrajā spēlē neturpinot sezonu izslēgšanas spēļu turnīrā.
31 gadu vecais latvietis Latvijas vīriešu basketbola izlases rindās nepiedalīsies 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs augustā, jo noteicošie ir "Warriors" pirmssezonas plāni.
Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā K apakšgrupā augustā izbraukumā tiksies ar Horvātiju un savā laukumā - ar Izraēlu.