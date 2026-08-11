Ernesta Gulbja tenisa centrā Piņķos iemūrē vēstījumu nākamajām paaudzēm un nosvin spāru svētkus
Mārupes novada Piņķos, Hanzas ielā 3 top jauns, daudzfunkcionāls Ernesta Gulbja tenisa un padel centrs, kas kļūs par vienu no nozīmīgākajiem rakešu sporta infrastruktūras objektiem reģionā. Kopējās projekta investīcijas sasniedz 13 miljonus eiro, finansējumu nodrošina “Bigbank”.
Centra sporta kodolu veidos 16 iekštelpu laukumi – 6 tenisa un 10 padel laukumi, nodrošinot iespēju organizēt gan ikdienas treniņus, gan dažāda mēroga sacensības visa gada garumā. Papildus tam teritorijā tiks izbūvēti 5 ārtelpu tenisa laukumi, kas ļaus pilnvērtīgi izmantot infrastruktūru arī vasaras sezonā. Ēkas kopējā iekštelpu platība sasniedz 9 195 m², savukārt terases un balkoni veido papildu 284 m² plašu ārtelpu zonu sportistu un apmeklētāju ērtībām.
“Regulāras fiziskās aktivitātes un sevis uzturēšana formā ļauj dzīvot pilnvērtīgāku un veselīgāku dzīvi. Tieši tā ir mūsu galvenā misija – ne visiem ir lemts kļūt par augsta līmeņa sportistiem, taču ikvienam ir iespēja rūpēties par sevi. Mēs vēlamies, lai šis klubs kļūtu par vietu, kur ikviens var atrast savu vietu un savu ceļu uz labāku pašsajūtu,” paziņoja slavenais latviešu tenisists un Ernesta Gulbja tenisa centra veidotājs Ernests Gulbis. “Šis centrs tiek radīts ar pārliecību, ka ikvienam bērnam un jaunietim ir jābūt iespējai sapņot, augt un pilnveidoties. Es ticu, ka sporta vide veido ne tikai čempionus, bet arī stiprus, atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus un nekad nav par vēlu sākt mācīties kaut ko jaunu. Esmu spēlējis un cīnījies ar pasaules spēcīgākajiem tenisistiem un zinu, ka arī no Latvijas iespējams sasniegt pasaules virsotnes. Pēc sportiskām medaļām nāk citas medaļas, gribas savas zināšanas nodot tālāk, attīstīt sporta veidu un palīdzēt citiem. Svarīgi, lai mēs rūpējamies par savu veselību un mums ir disciplīna, lai kopā ar ģimeni un draugiem aktīvi atpūšamies un sportojam.”
37 gadus vecais Ernests Gulbis bija ilggadīgs Latvijas tenisa ranga līderis. 2014. gadā viņš sasniedza 10. vietu ATP rangā, kā arī karjeras laikā uzvarēja sešos ATP turnīros. 2014. gadā viņš guva lielāko panākumu "Grand Slam" turnīros, tiekot Francijas atklātā čempionāta pusfinālā.
Pasākumā piedalījās arī projekta attīstītāja "Reterra" izpilddirektors Reigo Randmets, būvniecības uzņēmuma "Mapri Būve" valdes loceklis Artūrs Sausiņš, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Osītis un "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais, vēsta aģentūra LETA.
Reigo Randmets, "Reterra" izpilddirektors un īpašnieks: “Latvijai ir jālepojas ar cilvēkiem, kuri, sasnieguši starptautiskus panākumus, atgriežas, lai savu pieredzi un zināšanas ieguldītu nākamajās paaudzēs. Ernests Gulbis ir spilgts piemērs tam, ka patiesi liels mantojums nav tikai sportiskie sasniegumi, bet arī vēlme radīt iespējas citiem. Šāda mēroga sporta infrastruktūras projekti, kas top ar privātām investīcijām, ir reta un īpaši nozīmīga iniciatīva. Mēs lepojamies būt daļa no Ernesta vīzijas īstenošanas un ieguldīt nākotnes sportistos un Latvijas čempionos”.
Artūrs Sausiņš, "Mapri Būve" valdes priekšsēdētājs: “Šajā projektā esam ne tikai būvnieki, bet pārstāvam arī projektētāju komandu un darbs pie šī norit jau vairāk nekā pusotru gadu. No pirmajām skicēm ar vienkāršu tenisa centru esam attīstījuši vīziju līdz ļoti modernam sporta centram. Ēka tiek projektēta atbilstoši mūsdienu energoefektivitātes prasībām, izmantojot efektīvus būvkonstrukciju un inženiertehniskos risinājumus, kas samazinās enerģijas patēriņu un ekspluatācijas izmaksas. Mūsdienīgā arhitektūra, pārdomātā funkcionalitāte un augstas kvalitātes sporta infrastruktūra radīs vidi, kas piemērota gan profesionāliem sportistiem, gan aktīva dzīvesveida piekritējiem. Mums kā uzņēmumam, kas atbalsta sportu un sportistu izaugsmi ir gandarījums, ka varam piedalīties ar savu profesionālo pieredzi sporta būvju celtniecībā”.
Ēkas plānojums veidots, domājot par sportistu labsajūtu, atjaunošanos un augstvērtīgu treniņu procesu. Pirmajā stāvā paredzētas plašas ģērbtuves, saunas, kā arī ledus vannas, kas nodrošinās kvalitatīvu atjaunošanās procesu pēc intensīvām fiziskām slodzēm. Savukārt otrajā stāvā atradīsies moderni aprīkotas trenažieru un vingrošanas zāles, fizioterapijas telpas un konsultāciju kabineti. Šie risinājumi ļaus sportistiem vienuviet saņemt gan fiziskās sagatavotības, gan rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumus, veidojot pilnvērtīgu sporta un veselības centru.