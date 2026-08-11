Noskaidrota čempionus serbus sakāvušās Latvijas U-16 izlases pretiniece Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā trešdien tiksies ar Grieķijas vienaudžiem. Jau ziņots, ka astotdaļfinālā Latvijas basketbolisti burtiski kā ar ceļarulli pārbrauca pašreizējai čempionei Serbijai — 99:59.
Rezultatīvākais Latvijas U-16 izlases rindās ar 21 punktu bija Markuss Jahovičs, 15 punktus guva Kristians Martinsons, 14 punktus sakrāja Markuss Aleksandrovs, bet Bendžamins Jānis Beruē izcēlās ar 12 punktiem, 14 izcīnītām bumbām zem groziem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un septiņiem bloķētiem metieniem. Serbijas komandā 13 punktus guva Luka Paničs.
Ceturtdaļfinālā Latvijas izlases pretinieki būs Grieķijas basketbolisti, kuri otrdien ar 83:78 (23:26, 21:16, 22:20, 17:16) pieveica Slovēniju.
Uzvarētājiem pa 16 punktiem guva Atanasijs Spanulis un Jorgs Monama, pievienojot arī attiecīgi desmit un sešas atlēkušās bumbas, bet 13 punktus guva Andrejs Barls. Slovēņiem 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Tobiass Blažičs, 15 punktus guva Anže Auers, bet 11 punktus, desmit atlēkušās bumbas un trīs bloķētus metienus sakrāja Tims Hegičs.
Jau vēstīts, ka apakšgrupas spēlēs Latvijas jaunie basketbolisti ar 82:70 pārspēja vienaudžus no Itālijas, ar 88:63 pieveica Turciju un ar 95:80 uzvarēja Čehiju, B grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt Serbijas basketbolisti A grupā piedzīvoja trīs neveiksmes un ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Eiropas čempionāts Oradjā norisināsies līdz 15. augustam.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).