Latviešu aģenta sadarbība ar krievu klubiem raisa viļņošanos basketbola sabiedrībā
Pēdējā laikā arvien lielāku rezonansi sabiedriskajā telpā uzņem basketbola aģenta Artūra Kalnīša sadarbība ar krievu klubiem, kuros viņš atradis darbu vairākiem Ziemeļamerikas basketbolistiem. Tas izraisījis kritisku reakciju Latvijas basketbola sabiedrībā.
Artūrs Kalnītis ir labi zināms basketbola aģents no Latvijas. Viņa "LinkedIn" portālā norādīts, ka viņš ir aģentūras "Baltic Sports Agency" prezidents. Jau iepriekš savā biogrāfijā Kalnītis saistīts ar dažādām apšaubāmām darbībām par finanšu pārvaldību.
Vairāki klienti Krievijā
Aģentūra pārstāv vairākus Latvijas izlases basketbolistus - Rihardu Lomažu un Robertu Blumbergu, agrāk Dairi Bertānu un Jāni Strēlnieku, kuri aktīvās karjeras jau noslēguši. Aģentūras klientu lokā ir arī Dāvis Bertāns (nesen paziņoja par karjeras beigām valstsvienībā), Anžejs Pasečņiks (pēdējos gados izlasē spēlējis maz), jaunais talants Roberts Blūms un citi.
Tās klienti nav tikai latvieši - starp tādiem ir arī dānis Iffe Lundbergs, ukrainis Isufs Sanons, kā arī dažādi Ziemeļamerikas spēlētāji. Viens no tiem ir Neits Meisons, kuram, pēc publiski pieejamās informācijas, aģents ir tieši Kalnītis. Pēc sezonas kopā ar Dāvi Bertānu Dubaijas basketbola komandā viņš noslēdzis līgumu ar agresorvalsts komandu Sanktpēterburgas "Zenit". Tas gan nav vienīgais gadījums, kad "Baltic Sports Agency" klientiem tiek piedāvāts izvēlēties Krievijas virzienu.
🚨💣 Nate Mason joins Zenit: Saint Petersburg club officially announce the signing of a one-year contract with the American point guard.#Dubai #Zenit #Transfer pic.twitter.com/wfhLBdF66u— Dmitriy Zheldak (@Zheldak_basket) July 31, 2026
Nesen par pievienošanos Saratovas "Avtodor" paziņoja pagājušajā sezonā Latvijā spēlējošā basketbolista Kērtisa Holisa sakarā. Viņš iepriekšējo sezonu sāka "Valmiera Glass"/ViA, bet pabeidza "VEF Rīga". Arī viņam pēc publiski pieejamās informācijas aģents ir neviens cits kā latvietis Artūrs Kalnītis.
🚨💣 Official: Curtis Hollis — a new player for Avtodor— Dmitriy Zheldak (@Zheldak_basket) July 15, 2026
Avtodor has signed a contract with 28-year-old American shooting guard Curtis Hollis. The agreement is for the 2026/27 season.#VEF #VTB #Transfer pic.twitter.com/FRJOJ1uzxv
"Baltic Sports Agency" pēc publiski pieejamās informācijas šobrīd reģistrēta Apvienotajos Arābu Emirātos, kas tādējādi pagaidām liek plašāk spriest vairāk par ētiskiem apsvērumiem piedāvāt saviem klientiem pārstāvēt agresorvalsts komandas. Tomēr viedokļos pamanāms arī aicinājums uz kriminālatbildību.
Latvijā reģistrēta vēl viena organizācija, kas saistīta ar BSA - "BSA Football" (koncentrējas uz līdzīgu pakalpojumu sniegšanu futbolā), kuras 2025. gada apgrozījums bija gandrīz 20 tūkstoši eiro un kurā starp kapitāldaļu turētājiem atrodas arī bijušie Latvijas izlases spēlētāji - abi brāļi Bertāni un Jānis Strēlnieks (visiem trijiem 15% kapitāldaļas 450 eiro vērtībā). Bez viņiem šajā uzņēmumā kapitāldaļu turētāji ir arī Artūrs Kalnītis (35%) un Rūdolfs Nerets (20%). Uzņēmums dibināts jau 2017. gadā, bet visi minētie tās akcionāri ir kopš 2020. gada.
Ko par to saka izlasē?
Kopš 10. augusta Latvijas vīriešu basketbola izlase uzsākusi oficiālos treniņus pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju 28. augustā un Izraēlu 30. augustā. Mediju dienā aiztikts arī Artūra Kalnīša vadītās aģentūras saistības ar Krieviju jautājums. Uz to atbildēt nācās Kalnīša klientam un Latvijas izlases kapteinim Rihardam Lomažam. Viņš lika noprast, ka arī viņam karjeras laikā ir piedāvāta iespēja spēlēt Krievijā, no kuras viņš atteicies.
"Gan jau, ka man ir kaut kas jāsaka. Pirmkārt, kas es tāds esmu, lai komentētu par trešo, ceturto, piekto cilvēku? Varu iedot savu vīziju vai viedokli, bet, lai komentētu par citu rīcību? Otrkārt, mums aģentūrā ir, teiksim tā, ir vairākas sekcijas - amerikāņu aģenti, itāļu un spāņu. Nevaru arī komentēt viņu rīcību vai kaut ko. Treškārt, esmu parādījis ar savu rīcību un nostāju. Es līdz kaulam esmu patriots un esmu pret to. Esmu parādījis savu nostāju, neparakstot kādus desmit līgumus Krievijā, lai arī man bija tāda iespēja un piedāvājumi. Par to neviens neraksta un nerunā. Karjeras laikā kādus četrus miljonus šādi esmu pazaudējis. Kad kāds amerikānis kaut kur paraksta, tad mēs uztraucamies, kas šķiet ir nepareizās lietas, par ko uztraukties," teica izlases kapteinis, pirms kura viedokli sniedza galvenais treneris Jānis Gailītis.
"Varu pateikt, ka Francijā spēlējām pret daudziem basketbolistiem, kuri pirms tam spēlēja Krievijā. Neesmu tas, kurš var šo jautājumu kaut kādā mērā ierobežot vai komentēt. Man tas nav jādara. Ir, kas ar to nodarbojas, bet es ar to nenodarbojos. Mums visiem šeit izlasē ir viena nostāja politiskajā jautājumā un tā vienmēr paliks strikta. Tas nemaz nav apspriežams jautājums."
Portālam "Sportacentrs.com" izteicās cits BSA aģentūras klients Roberts Blumbergs. "Es pārvaldu sevi un savus lēmumus, un es, protams, neizskatītu tādu opciju. Bet par citiem spēlētājiem es vienkārši nevaru atbildēt," teica izlases spēlētājs, kurš nākamajā gadā izvēlējies spēlēt Spānijas ACB līgā.
Viļņošanās acīmredzama
Lielākais Artūra Kalnīša kritizētājs publiski ir cits basketbolam tuvu stāvošs cilvēks - Mārtiņš Lauva. Viņš arī pārstāvējis basketbolistus un palīdzējis tiem ar darbavietu atrašanu. Viņš arī tiesājies ar Dāvi Bertānu par strīdu saistībā ar sadarbības līguma noslēgšanu viņa izveidotajā "BAA Rīga".
"Kalnītis un viņa aģentūra BSA ir sadarbojušies ar ASV un Eiropas Savienības sankcijām pakļautu uzņēmumu - basketbola klubs "Zenit" jau vairāk kā 10 gadus ir "Gazprom" struktūra, savukārt "Gazprom" un tās prezidents Medvedevs ir pakļauti visskarbākājām ASV un ES sankcijām. Nerunājot pat par to, kādas sekas būs ASV sankciju pārkāpējiem (un, ja tiek pārkāptas ASV sankcijas, ASV tiesībsargājošajām institutūcijām ir pilnīgi vienalga vai tu atrodies AAE, Latvijā vai jebkur citur), arī Latvijā ir paredzēta kriminālatbildība gan par Eiropas Savienības, gan par ASV sankciju pārkāpšanu," šāds bijis tikai viens no Lauvas daudzajiem ierakstiem par šo tematu.
Ļoti skumji, ka mūsu izlases kapteinis Rihards Lomažs šodien preses konferencē pasaka, ka ja līgumus krievijā paraksta nevis uzņēmuma (BSA) īpašnieks un vadītājs (Artūrs Kalnītis), bet gan citi uzņēmuma (BSA) darbinieki (aģenti), tad šādā veidā uzņēmums drīkst strādāt krievijā…— Martins Lauva, PhD (@MartinsLauva) August 10, 2026
"Kā jau rakstīju iepriekš, nemaz nešaubos, ka Valsts Drošības Dienests jau ir ierosinājis kriminālprocesu par Artūra Kalnīša sadarbību ar ASV un ES sankcijās esošiem uzņēmumiem. Gan jau ka arī ASV tiesībsargājošās iestādes dara savu darbu. Tai skaitā par zemāk redzamajiem faktiem," vēstīja kāds cits Lauvas ieraksts, kurš vēl aizdomājies, ka, iespējams, Kalnīša saites ar Krieviju eskalējušas attieksmi pret izlasi citu aģentūru Latvijas izlases spēlētājiem, kuri šajā vasarā atteikušies spēlēt valstsvienībā. Pēdējais no tiem bija Artūrs Žagars, kuram visdrīzāk to liedza jaunais līgums Ķīnā. Jauns.lv zināms, ka šāds apgalvojums neatbilst patiesībai.
Dairis Bertāns laikam ir vienīgais, kurš nav pamanījis sakritību, ka gan Žagara, gan citu izlases līderu atteikumi sakrīt ar laiku, kad pateicoties @DelfiLV un @Sportacentrs žurnālistu darbam, klajā nāca Daira aģenta un laikam drauga Artūra Kalnīša atbalsts krievijas karam… https://t.co/q0g4fSRzsS— Martins Lauva, PhD (@MartinsLauva) August 11, 2026
Izskan arī kritika Latvijas Basketbola savienības (LBS) virzienā, kurai aicina kādā veidā reaģēt uz Kalnīša ētiskajiem pārkāpumiem. LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss iepriekš jau ieskicēja, ka, ņemot vērā BSA reģistrēto mītnes zemi Apvienotajos Arābu Emirātos, juridiski tai nav daudz iespēju, taču ir veikti arī tālāki soļi.
"Medijiem, kuri interesējās par manu viedokli, to jau paudu pirms nedēļas. Vienlaikus esam vērsušies Tieslietu un Ārlietu ministrijās, lai saņemtu skaidru viedokli par to, kā šādā situācijā LBS būtu pareizi jārīkojas. Ja kompetentās institūcijas konstatēs iespējamu noziedzīga nodarījuma pazīmes saturošu informāciju, mēs to nekavējoties nodosim attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm," atklāja Cipruss.
https://t.co/mji41ykm5O— Kaspars Cipruss (@KCipruss) August 11, 2026
Medijiem, kuri interesējās par manu viedokli, to jau paudu pirms nedēļas.
Vienlaikus esam vērsušies Tieslietu un Ārlietu ministrijās, lai saņemtu skaidru viedokli par to, kā šādā situācijā LBS būtu pareizi jārīkojas.
Ja kompetentās institūcijas konstatēs…