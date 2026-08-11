Latvijas jaunie basketbolisti iznīcina pašreizējos U-16 čempionus serbus un iesoļo ceturtdaļfinālā
Latvijas U-16 basketbola izlase ar dominējošu sniegumu 11. augustā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu.
Latvijas U-16 basketbola izlase, esot vadībā no pirmās līdz pēdējai minūtei, svinēja graujošu panākumu pār esošo šī turnīra čempioni Serbiju - 99:59. Cīņā par pusfinālu Latvijas kadetiem būs jāspēkojas pret pāra Slovēnija un Grieķija uzvarētāju.
Latvija turnīrā izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas, kas garantējusi vietu astoņu labāko vidū otro vasaru pēc kārtas, kamēr Serbija ar ceturto zaudējumu pēc kārtas turpinājumā cīnīsies par 9.-16. vietu.
Latvijas izlasē par rezultatīvāko ar 21 punktu kļuva bijušā valstsvienības basketbolista un tagad "VEF Rīga" prezidenta Gata Jahoviča dēls Markuss. Tikmēr līderis Bendžamins Jānis Beruē, kuru serbi dažādos veidos mēģināja apturēt aizsardzībā, bija tuvu "triple-double" - 12 punkti, 14 atlēkušās bumbas, deviņas piespēles un septiņi bloķēti metieni. Ar Beruē laukumā Latvija guva par 41 punktu vairāk nekā Serbija, arī viņa efektivitāte labākā gan komandā, gan visā spēlē (31).
Virs desmit punktiem guva arī Kristians Martinsons (15 punkti), Markuss Aleksandrovs (14 punkti), bet Gustavs Vilcāns deviņus no desmit punktiem trāpīja ar trīs realizēto tālmetienu palīdzību.
Edija Šlesera trenētā komanda atradās vadībā visu spēli - pirmos punktus tā guva spēles 42. sekundē, pēc tam līdz pat mača beigām esot priekšā serbiem. Serbija vien otrajā ceturtdaļā ar 7:0 izrāvienu uz brīdi pietuvojās līdz mīnus četri, taču tuvāk Latvijai netika.
Pēc puslaika pārtraukuma, kurā Latvijas jaunā maiņa devās ar 12 punktu pārsvaru, latvieši vēl vairāk izdemolēja Serbijas aizsardzību, bet paši savā laukuma galā spēlēja disciplinēti un ar spiedienu uz serbu aizsargiem. Rezultātā tikai deviņi ielaisti punkti trešajā ceturtdaļā un komfortabls pārsvars, kurš tika palielināts līdz +40 pēdējā desmitminūtē.
Visā spēlē Latvijas basketbolisti ar gandrīz 46% precizitāti meta no tālienes (17/37), serbiem bieži vien pat provocējot izmest no tālās distances. Latvija dominēja cīņā par atlēkušajām bumbām (46:39), kā arī kustināja bumbu uzbrukumā, uz ko norāda 26 rezultatīvās piespēles iepretī tikai desmit pretiniekiem.
Latvijas U-16 kadetu izlase tikai reizi tikusi pie medaļas Eiropas čempionātā - tā notika 2014. gadā, kad turnīrs tika rīkots Latvijā. Toreiz kadetu izlasi veidoja tādi šobrīd zināmi basketbolisti kā Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.