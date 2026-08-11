Baltijā lielākais bērnu un jauniešu basketbola turnīrs arī šogad pulcēs rekordlielu komandu skaitu
Jau šonedēļ notiks ikgadējais Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs bērniem un jauniešiem. Ne pirmo gadu tajā piedalīsies rekordliels komandu skaits, Jauns.lv informē organizatori.
Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs šogad risināsies no 13. līdz 16. augustam vairāk kā 20 dažādās sporta zālēs Rīgā. Turnīrs notiek katru gadu kopš 1992. gada. Otro reizi turnīra 34 gadu vēsturē savus spēkus mēros arī pieaugušo amatieru un veterānu komandas.
Baltijā lielākais bērnu un jauniešu basketbola turnīrs šogad jau ierasti pulcēs vairāk nekā 3000 jauno basketbola censoņu – puišus un meitenes vecumā no 9 līdz 18 gadiem. Sacensības notiks deviņās dažādās vecuma grupās gan meitenēm, gan zēniem, kā arī šogad – pieaugušo amatieru, kā arī "40+", "50+" un "60+" veterānu vecumgrupās vīriešiem un sievietēm. Kopumā turnīrā startēs 229 komandas.
Turnīra organizators Jānis Labucs: "Jāsaka, ka komandu skaita rekorda uzstādīšana nu jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, jo dalībnieku skaits pieaug katru gadu no 2018.gada turnīra. Īpašs paldies tiem pašmāju un ārvalstu treneriem, kuriem šis turnīrs ir kļuvis par neatņemamu un tradicionālu meistarības izmēģinājumu pirms regulārās sezonas sākuma. Paldies arī Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par uzticību daudzu gadu garumā, atbalstot turnīra norisi. Obligāti jāmin šī gada lielākais turnīra jaunums – mobilā lietotne jeb aplikācija "AKCUP", kas līdz turnīra sākumam būs pieejama gan "Google Play", gan "Apple Store". Mobilajā aplikācijā gan turnīra dalībnieki, gan līdzjutēji varēs iepazīties ar turnīra spēļu kalendāru un rezultātiem, gan arī izmantot turnīra sadarbības partneru īpašos piedāvājumus. Arī šogad puišu un meiteņu U-17 vecumgrupā tiks pasniegtas viena no Latvijas visu laiku labākā basketbolista Andra Biedriņa specbalvas. Tiekamies basketbola laukumos!"
Turnīrā piedalīsies komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Polijas, Slovēnijas un Ukrainas. Ukraiņu bērnu dalību turnīrā finansiāli atbalsta "Latvijas Finieris". Startēs arī apvienotā Eiropas komanda, kurā būs dalībnieki no Francijas, Spānijas un citām valstīm.
Visas turnīra spēles no vairāk kā 20 sporta zālēm Rīgā būs redzamas turnīra oficiālajā YouTube kontā. Tāpat kā iepriekšējos gados ierasts divu vecāko jauniešu vecumgrupu zelta finālspēles tiks translētas tiešraidē televīzijas kanālos TV24 un TV kanālā "Radio SWH TV". Tiešraides spēļu sākums no "Xiaomi Arēnas" un "Rimi" Olimpiskā centra svētdien, 16. augustā, plkst. 16.45.
Šī turnīra mērķis nav tikai dot iespēju jaunajiem basketbolistiem attīstīt savas iemaņas sportā, bet arī pievērst bērnu un jauniešu uzmanību sociāli svarīgām tēmām. Lai mazinātu risku iekļūt negadījumā un gūt traumas, turnīra dalībniekus par dažādām drošības tēmām izglītos "Sadales tīkls", Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) un "GASO". Arī šogad turnīra dalībnieka aprocēm būs īpaša vērtība – ar tām bezmaksas varēs apmeklēt Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Latvijas Sporta muzeju, Rīgas Motormuzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kā arī izmantot citus vērtīgus piedāvājumus pie turnīra sadarbības partneriem.