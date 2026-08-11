"VEF Rīga" paziņo par Jaunzēlandes basketbola līgas čempiona piesaisti
Latvijas Basketbola līgas komanda "VEF Rīga" paziņojusi par jaunumu komplektācijā uz nākamo sezonu.
VEF rindās nākamajā sezonā spēlēs 2000. gadā dzimušais Keilebs Esberijs, kurš pavisam nesen, 9. augustā “Southland Sharks” komandas rindās kļuva par Jaunzēlandes čempionu.
Esberijs “Southland Sharks” komandas rindās vidēji spēlē guva 20,1 punktu, izcīnīja 4,2 atlēkušās bumbas un atdeva 4,9 rezultatīvas piespēles, savukārt Eiropā iepriekšējā sezonā 190 cm garais aizsargs spēlēja “Enosis Neon Paralimniou” komandas sastāvā Kiprā, kur caurmērā guva 18,3 punktus, savāca 6,3 atlēkušās bumbas, kā arī atdeva 4,5 rezultatīvas piespēles.
Iepriekš savā karjerā Keilebs Esberijs pārstāvējis “Olomoucko” komandu Čehijā, “Leicester Riders” Lielbritānijā, kā arī NCAA komandas “Oklahoma State” un “Texas State”. Esberijs kļuvis par VEF trešo leģionāru aiz Džordana Sīrsa (iepriekš spēlēja Vācijas otrajā līgā) un Luisa Rodrigesa (pirmo reizi spēlēs Eiropā).
“VEF Rīga” sastāvā nākamajā sezonā spēlēs arī Aigars Šķēle, Mareks Mejeris, Ojārs Siliņš, Ralfs Aleksandrovs, Artūrs Ozols, Panamas izlases basketbolists Luiss Rodrigess un amerikāņu saspēles vadītājs Džordans Sīrss, kā arī komandu turpinās pārstāvēt Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs, Rihards Berkolds un Jēkabs Niedra.
”VEF Rīga” sastāvā nākamajā sezonā spēlēs Jaunzēlandes čempions Keilebs Esberijs ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) August 11, 2026
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības “VEF Rīga” rindās nākamajā sezonā spēlēs 2000. gadā dzimušais Keilebs Esberijs (Caleb Asberry), kurš 9. augustā “Southland Sharks” komandas rindās… pic.twitter.com/DwxtKzs3Hz