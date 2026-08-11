Trīs futbola konfederācijas vēlas jaunu FIFA prezidentu, Infantino aizstāvībā iesaistās Tramps
Pirmdien trīs futbola konfederācijas, UEFA, CONCACF un AFC, izplatīja vēstuli, ar kuru izsaka neuzticību FIFA prezidentam Džanni Infantino. Viņa aizstāvībā publiski izteicies ASV prezidents Donalds Tramps.
Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām FIFA nāca ar priekšlikumu izveidot jaunu meitasuzņēmumu "FIFA Forward Enterprise", kam nodot Pasaules kausa komerctiesību pārdošanu. Tajā paredzēja pārdot 20% kapitāldaļu investoriem, tiekot ziņots, ka par tiem izvēlēti ASV investoru grupa ar Donalda Trampa znota Džareda Kušnera brāli priekšgalā.
Ātri vien šie plāni tika izjaukti no futbola konfederāciju puses, kas izteica savu sašutumu. Vislielākie plānu kritiķi bija UEFA no Eiropas, kas pulcē pasaules spēcīgāko izlašu kopumu. Tā paziņoja, ka boikotēs FIFA rīkotos turnīrus, ja šie plāni tiks īstenoti. Pēc tam, kad FIFA no plāniem atteicās, UEFA nav atsaukusi boikotu, jo vēlas arī esošā prezidenta Džanni Infantino atkāpšanos. Kopā ar UEFA pret plāniem iebilda CONCACAF un Āzijas Futbola konfederācija.
NEW: Joint statement from chiefs of UEFA, AFC & CONCACF critical of FIFA -— Rob Harris (@RobHarris) August 10, 2026
“No recognition that attempting to sell an interest in the FIFA World Cup was a profound failure of judgment — not just a procedural misstep, but a fundamental breach of trust” pic.twitter.com/n6fVdk7Rhf
Visas trīs organizācijas pirmdien izplatīja paziņojumu, ar kuru izsaka neuzticību Infantino. Vēstulē, ko parakstījuši trīs organizāciju prezidenti un ģenerālsekretāri, teikts, ka nesenās diskusijas par "FIFA Forward Enterprise" (FFE) priekšlikumu būtībā ir saistītas ar "spēles integritāti un to personu integritāti, kas ievēlētas FIFA vadīšanai".
"Kad uzticība tiek grauta maldināšanas dēļ un kad persona nostāda sevi augstāk par pārējiem, kas viņam uzticēja varu, paša pienākumi ir aizmirsti," teikts paziņojumā. "Līderība futbolā nav īpašums. Tā nav par varas turēšanu vai pieprasīšanu, lai tā tiktu saglabāta. Tas ir pienākums kalpot futbola ģimenei, kas to uztic." Lai gan paziņojumā Infantino vārds netika minēts, tiek ziņots, ka šī vēstule būtu jāuztver kā iespēja viņam atkāpties no amata un atstāt to ar cieņu.
Trīs organizācijas arī apspriedušas iespēju rīkot savus starptautiskos turnīrus, taču sīkāku plānu šajā sakarā vēl nav. Lai arī Eiropā valda vienotāka nostāja pret Infantino kā FIFA prezidentu, CONCACF (Amerikas un Karību jūras reģionā), kā arī Āzijā tik vienots tas nav. Tā, piemēram, vēl nesen Meksikas vēl nesen publiski atbalstīja Infantino FIFA prezidenta krēslā, bet Āzijā viņu atbalsta tādās valstīs kā Apvienotajos Arābu Emirātos, Katarā, Šrilankā, Libānā, Kuveitā, Mongolijā, Filipīnās un Butānā.
FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or… pic.twitter.com/siI87iuSab— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2026
Infantino talkā nācis viņa draugs, ASV prezidents Donalds Tramps, kurš izteicies pirmo reizi kopš skandāla par "FIFA Forward Enterprise" projektu. "FIFA pieļautu ļoti lielu kļūdu, ja jebkāda iemesla dēļ viņi pat apsvērtu nomainīt prezidentu Džanni Infantino. Viņš ir fantastisks cilvēks. Tikko novadījis pašu veiksmīgāko Pasaules kausu tā vēsturē. Ja viņš aizies, turnīrs vairs nebūs tik veiksmīgs un finansiāli ienesīgs."
Džanni Infantino ir FIFA prezidents kopš 2016. gada. Iepriekš viņu ievēlēja uz vēl vienu termiņu, respektīvi, līdz 2027. gadam. Kongress gaidāms Marokā, kas ir draudzīga valsts esošajam FIFA prezidentam.