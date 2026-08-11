Norvēģim Ingebritsenam karjeras septītais zelts Eiropas čempionātā, Nīderlandes lodes grūdēja turpina dominanci
Eiropas čempionātā vieglatlētikā pirmdien, 10. augustā, tika sadalīti kārtējie medaļu komplekti. Neiztika bez rekordiem un augstiem rezultātiem.
27 gadus vecā nīderlandiete Jesika Šhildere, kura pērn izcīnīja arī pasaules čempionāta zelta medaļu, lodes grūšanas finālsacensībās labākajā mēģinājumā sasniedza rezultātu 20,73 metrus. Otrā ar 19,64 metrus tālu raidījumu bija uzvarētājas tautiete Jorinde van Klinkena, bet bronzas godalgu ar 19,50 metrus tālu metienu izcīnīja 2024. gada olimpiskā čempione Jemesī Mabrī no Vācijas.
Šhildere kļuvusi par pirmo lodes grūdēju kopš PSRS sportistes Nadeždas Čižovas, kura uzvarējusi trīs Eiropas čempionātos pēc kārtas. Čižova to paveica četras reizes laika posmā no 1966. gada līdz 1974. gadam.
Lodes grūšanā vīriešiem otro Eiropas čempiona titulu pēc kārtas izcīnīja itālietis Leonardo Fabri, kurš labākajā mēģinājumā lodi grūda līdz 22,31 metram. Otrais ar rezultātu 21,12 metri bija cits itālietis Zane Veirs, bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena ar 20,97 metrus tālu raidījumu kāpa zviedrs Markuss Petešons.
4x400 metru jauktajā stafetē zelta medaļas ar rezultātu trīs minūtes un 9,62 sekundes izcīnīja Norvēģijas kvartets, sasniedzot jaunu Eiropas rekordu. Sudraba medaļas ieguva Lielbritānijas un Ziemeļīrijas četrinieks, kas uzvarētājiem zaudēja 0,85 sekundes, bet bronzas godalgas ar rezultātu trīs minūtes un 10,77 sekundes izcīnīja nīderlandieši.
100 metru sprintā sievietēm par Eiropas čempioni tika kronēta angliete Eimija Hanta, kura distanci veica 11,00 sekundēs. Sudrabu ar laiku 11,02 sekundes izcīnīja Eva Svoboda no Polijas, bet bronzas medaļu ar laiku 11,06 sekundes ieguva beļģiete Delfīne Nkansa.
Tikmēr 5000 metru skrējienā trešo reizi pēc kārtas un ceturto reizi karjerā par Eiropas čempionu kļuva norvēģis Jākobs Ingebritsens. Finālskrējienā norvēģu vidējo distanču skriešanas zvaigzne distanci veica 13 minūtēs un 15,29 sekundēs. Sudraba godalgu izcīnīja vācietis Florians Bremms, kurš no uzvarētāja atpalika 0,31 sekundi, bet pie bronzas tika francūzis Etjēns Dagiņo, kurš čempionam zaudēja 0,80 sekundes. Kopumā Ingebritsenam šī bija septītā zelta medaļa Eiropas čempionātos - viņa kontā arī trīs uzvaras 1500 metros.
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā šodien nestartē, bet kopumā kontinenta meistarsacīkstēs piedalīsies septiņi Latvijas vieglatlēti - šķēpa mešanā startēs Anete Sietiņa, Patriks Gailums un Krišjānis Suntažs, kārtslēkšanā sacentīsies Valters Kreišs, sprinterim Oskaram Gravam paredzēts starts 200 metros, bet Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa sacentīsies soļošanā attiecīgi maratona un pusmaratona distancē. Eiropas čempionāts Birmingemā norisināsies līdz 16. augustam.