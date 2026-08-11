Volejbola federācija atbild uz pludmales volejbolistu sašutumu par netikšanu uz Eiropas čempionātu
Latvijas Volejbola federācija (LVF) sociālajos tīklos un saziņā ar medijiem komentējusi Arda Daniela Bedrīša/Artūra Rinkeviča publiski pausto sašutumu par netikšanu uz Eiropas čempionātu pludmales volejbolā.
Jau ziņots, ka Latviju Eiropas meistarsacīkstēm Polijas pilsētā Stare Jablonkos pārstāvēs pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova sieviešu un pāri Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots un Edgars Točs/Gustavs Auziņš vīriešu turnīrā, abiem vīriešu pāriem turklāt spēlējot vienā grupā.
Graudiņa/Samoilova un Pļaviņš/Fokerots sacensībām Polijā kvalificējās ar ranga palīdzību, bet pāri Točs/Auziņš dalībai čempionātā izvirzīja LVF valde, pamatojoties uz to, ka tieši šie divi Latvijas pāri vīriešu Nāciju kausā startēja Latvijas izlases sastāvā gan kvalifikācijā, gan finālturnīrā un uzvarēja turnīrā.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu pāris Ardis Daniels Bedrītis/Artūrs Rinkevičs savā "Facebook" kontā publicēja viedokli, to pamatojot ar Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Nāciju kausa priekšraksta 1b noteikumu 2.9. punktu, kurā "ir paredzēts, ka Latvijai piešķirtā Nāciju kausa papildu vieta jāizmanto nākamajai labākajai Latvijas komandai, kas nav kvalificējusies pēc CEV Eiropas ranga".
"LVF savā lēmumā pati norāda, ka šajā situācijā "nākamā labākā komanda" ir komanda ar augstāko CEV ranga pozīciju, un atzīst, ka šajā pozīcijā atradās mūsu pāris," teikts paziņojumā. "Neskatoties uz to, LVF valde ar balsojumu nolēma vietu piešķirt citam pārim un atsauca mūsu pieteikumu Eiropas čempionātam bez mūsu piekrišanas."
Komentējot sportistu "Facebook" kontā pausto, LVF ģenerālsekretārs Platonovs norāda, ka viņš saprot sportistu pārdzīvojumus, taču ar vietu rangu vietu Eiropas meistarsacīkstēs ir nopelnījuši tikai Pļaviņš ar Fokerotu. "Tā kā Bedrītis/Rinkevičs nekvalificējās Eiropas čempionātam pēc ranga, manuprāt, bija pilnīgi normāli, ka mēs lēmām, kā kvotu, ko mēs kā federācija ar saviem sportistiem izcīnījām, izmantot," saka Platonovs. "Tās ir mūsu tiesības, un mēs šajā gadījumā uzskatām, ka kvota pienākas tiem, kas to ir izcīnījuši."
Platonovs skaidro, ka pagājušajā gadā Nāciju kausā Latvijai nespēlēja stiprākais sieviešu pāris Graudiņa/Samoilova, un vīriešu pāris arī netika finālā. "Šogad, Pludmales volejbola komisijā runājot ar mūsu stiprākajām komandām, mēs gan sievietēm, gan vīriešiem jau kvalifikācijā vēlējāmies komandā abus stiprākos pārus un pārrunājām scenārijus, kādā gadījumā viņi būtu gatavi startēt," par komandas veidošanas procesu Nāciju kausam saka Platonovs. "Viens no komandu veidošanas punktiem bija tas, ka tas ir komandu turnīrs, abi pāri spēlē sasaistē un "zelta sets" tiek spēlēts ar vienu spēlētāju no katra pāra. Tāpēc stiprāko komandu treneriem ir jāļauj izvēlēties otrs pāris, lai gatavotos vienam uzdevumam - izcīnīt uzvaru."
Platonovs uzsver, ka komisijā tika izstrādāts šāds nolikums, un tas tika apstiprināts valdē, taču Bedrītis ar Rinkeviču tajā nav iedziļinājušies. Viņš norāda, ka Graudiņa/Samoilova ar savu treneri Danielu Vudu un Pļaviņš/Fokerots ar savu treneri Sandri Andrejevu sprieda par iespējamajiem komandas dalībniekiem, un komandā gan kvalifikācijā Cēsīs, gan finālturnīrā Budapeštā tika iekļauti pāri Točs/Auziņš un Līva Ēbere/Deniela Konstantinova.
Konsultējoties ar CEV, LVF nāca pie slēdziena, ka CEV noteikumi nenosaka, ka izcīnītā kvota pienākas rangā augstāk esošajam pārim, bet labākajam federācijas izpratnē. Un, tā kā ceļazīmi izcīnīja Točs ar Auziņu, startam Eiropas čempionātā tika izvirzīti viņi. Pirms kvotas iegūšanas LVF bija pieteikusi Eiropas meistarsacīkstēm visus trīs pārus, bet pēc kvotas iegūšanas un LVF valdes lēmuma pieņemšanas 22. jūlijā pāris Bedrītis/Rinkevičs tika atsaukts no Eiropas čempionāta, viņu vietā piesakot Toču un Auziņu.
LVF 22. jūlija valdes lēmumā ir uzsvērts, ka augstākā vietā rangā bija Bedrītis un Rinkevičs, taču ceļazīmi uz Poliju izcīnīja Točs ar Auziņu, kas šajā gadījumā noveda pie lēmuma uz Eiropas čempionātu sūtīt Nāciju kausa uzvarētājus. "Uzskatām, ka šāds lēmums ir netaisnīgs pret mums, jo noteikumi, mūsuprāt, netika piemēroti vienādi un konsekventi," teikts Rinkeviča un Bedrīša paziņojumā.
Jau ziņots, ka Pļaviņš/Fokertos un Točs/Auziņš Eiropas čempionātā cīnīsies D grupā sacenšoties ar Austrijas pāri Morics Prištaucs-Telsnigs/Filips Vallers un Vācijas duetu Pauls Hennings/Lukass Pfrecšners. Sieviešu konkurencē Graudiņa un Samoilova A grupā tiksies ar ukrainietēm Valentinu Davidovu un Anhelinu Hmilu, spānietēm Tanju Moreno un Sofiju Isuskisu un Igaunijas duetu Helēne Hollasa/Līsa Remmelga. Eiropas čempionāts Polijā notiks no 12. līdz 16. augustam.